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Прабабушка Саакашвили спасла Сталина
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Саакашвили рассказал, как его прабабушка спасла Сталина 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как его прабабушка спасла Иосифа Сталина. Об этом он написал в своем Facebook.
"Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома ее отца — богатого промышленника, а Сталин за добро ее семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата", — отметил он.
Эту историю политик вспомнил в связи с просмотром фильма "Смерть Сталина", которому дал положительную оценку.
В России фильм вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.
В их письме на имя главы Минкультуры подчеркивается, что британская картина — "пасквиль на историю нашей страны", ""комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм…". Также отмечается плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну страны. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство.
По мнению авторов письма, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, "кто там погиб и… кто еще остался в живых".
Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.
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