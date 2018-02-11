Госдеп рассказал об опасности «злостных действий» Ирана 

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт в связи с авиаударами ВВС Израиля по "иранским целям" в Сирии заявила, что "злостные действия" Ирана угрожают миру в регионе. Сообщение опубликовано в твиттере представителя.
"Мы глубоко обеспокоены сегодняшней эскалацией насилия и поддерживаем право Израиля на самозащиту Мы продолжим сопротивляться множеству злостных действий Ирана, которые угрожают миру и стабильности в регионе", — подчеркнула Науэрт.
По ее словам, действия Ирана подводят под риск всех людей в регионе "от Йемена до Ливана".
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху ракетные удары ВВС Израиля в Сирии.