Ещё
В НАТО признали отсутствие своей политики по Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В НАТО признали отсутствие своей политики по Крыму 

ФБА «Экономика сегодня» 4 часа назад
Фото: Reuters
В НАТО признали, что организация еще не выработала какую-либо политику по отношению к российскому Крыму.
По словам представителя Украины при НАТО Вадима Пристайко, альянс раздумывает над «усилением южного направления», но никаких конкретных шагов еще не предложил.
>> "Соблазн был": в Киеве объяснили нежелание воевать за Крым
В любом случае, речь абсолютно точно не идет о размещении сил альянса на Украине. Это касается только контингента НАТО в Турции, сообщают украинские СМИ.
Отметим, что сегодня на Украине рассказали, по каким причинам полуостров был «сдан без боя» России.
Как и водится в подобных случаях, виновными назначили командиров подразделений на полуострове, которые сдружились с россиянами и отказались выполнять приказ Александра Турчинова (открывать огонь).
Впрочем, несколькими днями ранее на Украине во всем произошедшем в 2014 году обвинили Пашинского и Полторака.
Никто на Украине так и не принял во внимание тот факт, что жители полуострова на референдуме почти целиком проголосовали за вхождение Крыма в состав России. Количество голосов «за» составило 97%.
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
Порошенко хочет вернуть Крым с помощью коалиционного правительства ФРГ Командиры авиабазы «Хмеймим» связались с представителями коалиции США Тиллерсон и член Госсовета КНР провели переговоры в Вашингтоне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Россию завезли опасные отходы из Польши10
Бузова добилась своего70
Путин высказался о ситуации на Ближнем Востоке365
Дерипаска подал в суд на Рыбку139
Потоп в Париже набирает обороты14
Видео
01:34
По улицам города на Урале бегает дикая рысь
Общество
00:31
«Год жил в машине»: Панин объяснил неуплату штрафов
Шоу-бизнес
00:54
США прокомментировали разрушение моста в Сирии
Ближний Восток В мире
00:39
Названы пострадавшие при взрыве в Петербурге
Происшествия
01:54
Названо количество погибших при крушении вертолета в Сирии
Происшествия Армия
02:16
«Соблазн был»: в Киеве объяснили нежелание воевать за Крым
Украина В мире
00:41
Хирурги сочли новый облик Родченкова фейком
В мире
00:47
Уничтожение российского Су-25 раскололо боевиков
В мире
01:55
Европу пугают новой «военной игрушкой» Путина
Армия
00:17
Сирия подбила несколько самолетов израильских ВВС
Армия Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение