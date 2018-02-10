В НАТО признали отсутствие своей политики по Крыму

НАТО признали, что организация еще не выработала какую-либо политику по отношению к российскому Крыму.

По словам представителя Украины при НАТО Вадима Пристайко, альянс раздумывает над «усилением южного направления», но никаких конкретных шагов еще не предложил.

В любом случае, речь абсолютно точно не идет о размещении сил альянса на Украине. Это касается только контингента НАТО в Турции, сообщают украинские СМИ.

Отметим, что сегодня на Украине рассказали, по каким причинам полуостров был «сдан без боя» России.

Как и водится в подобных случаях, виновными назначили командиров подразделений на полуострове, которые сдружились с россиянами и отказались выполнять приказ Александра Турчинова (открывать огонь).

Впрочем, несколькими днями ранее на Украине во всем произошедшем в 2014 году обвинили Пашинского и Полторака.

Никто на Украине так и не принял во внимание тот факт, что жители полуострова на референдуме почти целиком проголосовали за вхождение Крыма в состав России. Количество голосов «за» составило 97%.