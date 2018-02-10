Ещё
Хирурги сочли новый облик Родченкова фейком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хирурги сочли новый облик Родченкова фейком 

Рамблер 7 часов назад
Накануне американский телеканал CBS показал интервью с информатором ВАДА Григорием Родченковым. Однако экс-глава московской антидопинговой лаборатории оказался настолько не похож на себя, что это породило массу вопросов. По мнению, экспертов на экране перед зрителями предстал абсолютно другой человек.
Как отмечает доктор медицинских наук, профессор Александр Тепляшин, даже если предположить, что за прошедшее время Родченков наведывался к пластическим хирургам, пропорции черепа, высота лба, расстояние между глазами не могли претерпеть изменений, сообщает Life.
Врач просто не могут повлиять на костную ткань. Им по силам изменить форму носа, глаз и губ, скорректировать рельеф лица.
>> Телеканал показал Родченкова после пластической операции
«По-моему, это не он. К примеру, нос невозможно чем-то наполнить, чтобы он настолько изменил черты лица, мышцы надбровья… Параметры лица не совпадают никак», — прокомментировал врач.
По его мнению, другого человека попытались выдать за Родченкова. Причем этот человек неоднократно прибегал к помощи пластических хирургов.
«Там, безо всякого сомнения, была проведена ринопластика: видимо, раньше у него нос был прямой, а теперь что-то типа римского профиля», — сказал он.
По словам специалиста, была проведена и коррекцию губ — они увеличены минимум в два раза. Очевидны также изменения формы подбородка.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль попросил у России помощи1136
Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз39
Улитка выросла в руке у 11-летнего ребенка3
Бой спецназа с боевиками в Ингушетии сняли на видео51
Названо количество погибших при крушении вертолета в Сирии57
Видео
01:34
По улицам города на Урале бегает дикая рысь
Общество
00:31
«Год жил в машине»: Панин объяснил неуплату штрафов
Шоу-бизнес
00:54
США прокомментировали разрушение моста в Сирии
Ближний Восток В мире
00:39
Названы пострадавшие при взрыве в Петербурге
Происшествия
01:54
Названо количество погибших при крушении вертолета в Сирии
Происшествия Армия
02:16
«Соблазн был»: в Киеве объяснили нежелание воевать за Крым
Украина В мире
00:41
Хирурги сочли новый облик Родченкова фейком
В мире
00:47
Уничтожение российского Су-25 раскололо боевиков
В мире
01:55
Европу пугают новой «военной игрушкой» Путина
Армия
00:17
Сирия подбила несколько самолетов израильских ВВС
Армия Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение