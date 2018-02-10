Хирурги сочли новый облик Родченкова фейком

Накануне американский телеканал CBS показал интервью с информатором ВАДА Григорием Родченковым. Однако экс-глава московской антидопинговой лаборатории оказался настолько не похож на себя, что это породило массу вопросов. По мнению, экспертов на экране перед зрителями предстал абсолютно другой человек.

Как отмечает доктор медицинских наук, профессор Александр Тепляшин, даже если предположить, что за прошедшее время Родченков наведывался к пластическим хирургам, пропорции черепа, высота лба, расстояние между глазами не могли претерпеть изменений, сообщает Life.

Врач просто не могут повлиять на костную ткань. Им по силам изменить форму носа, глаз и губ, скорректировать рельеф лица.

>> Телеканал показал Родченкова после пластической операции «По-моему, это не он. К примеру, нос невозможно чем-то наполнить, чтобы он настолько изменил черты лица, мышцы надбровья… Параметры лица не совпадают никак», — прокомментировал врач.

По его мнению, другого человека попытались выдать за Родченкова. Причем этот человек неоднократно прибегал к помощи пластических хирургов.

«Там, безо всякого сомнения, была проведена ринопластика: видимо, раньше у него нос был прямой, а теперь что-то типа римского профиля», — сказал он.

По словам специалиста, была проведена и коррекцию губ — они увеличены минимум в два раза. Очевидны также изменения формы подбородка.