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ВСУ уличили в продаже снайперских винтовок в ДНР
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Украинских военных уличили в продаже снайперских винтовок ополченцам ДНР 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продают финские снайперские винтовки Sako TRG-42 (калибр 338) ополченцам самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает Telegram-канал WarGonzo, который занимается мониторингом ситуации в ДНР.
По его информации, винтовки можно купить у украинского спецназа за 7 тысяч долларов (404 тысячи рублей). Канал публикует фотографию, на которой запечатлен ополченец ДНР с приобретенным у бойцов ВСУ оружием.
Ранее 8 февраля в непризнанной республике рассказали о созданной там самой крупнокалиберной винтовке в мире. Прицельная дальность комплекса «Сепаратист» составляет три тысячи метров. Боеприпасы для оружия сопоставимы со снарядами для зенитной установки ЗУ-23. При этом отдачи от винтовки практически нет.
В декабре прошлого года в ДНР показали кадры стрельбы из крупнокалиберной винтовки местного производства «Дончанка». Перед этим глава ДНР Александр Захарченко заявлял, что в республике налажены разработка и производство собственного оружия. В частности, он отмечал, что конструкторы ДНР создали новые виды снайперских винтовок, пистолетов и минометов.
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