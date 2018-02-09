ВСУ уличили в продаже снайперских винтовок в ДНР

Украинских военных уличили в продаже снайперских винтовок ополченцам ДНР

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продают финские снайперские винтовки Sako TRG-42 (калибр 338) ополченцам самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает Telegram-канал WarGonzo, который занимается мониторингом ситуации в ДНР.

По его информации, винтовки можно купить у украинского спецназа за 7 тысяч долларов (404 тысячи рублей). Канал публикует фотографию, на которой запечатлен ополченец ДНР с приобретенным у бойцов ВСУ оружием.

Ранее 8 февраля в непризнанной республике рассказали о созданной там самой крупнокалиберной винтовке в мире. Прицельная дальность комплекса «Сепаратист» составляет три тысячи метров. Боеприпасы для оружия сопоставимы со снарядами для зенитной установки ЗУ-23. При этом отдачи от винтовки практически нет.