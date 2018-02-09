Обзор зарубежных СМИ: «Три удара по России»

По России нанесли три удара

Саудовское издание Asharq Al-Awsat рассказало о трех ударах, которым за один месяц подверглась Россия в Сирии. Первым из них была названа атака беспилотников по российской авиабазе Хмеймим и пункту материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Издание считает, что удар дронов был «предупреждением» о том, что объявление о военной победе было преждевременным. Второй удар был политическим: «великие державы» не признали «легитимность» сочинских переговоров между правительством и оппозицией Сирии и «бойкотировали» их. Третий удар связан со «стратегией» России в Сирии, а именно использованием зенитных ракетных комплексов. По данным издания, если подтвердятся теории о том, что самолет Су-25 был сбит из американского ПЗРК, то это может вызвать «споры» и «озабоченность» в России и вынудить руководство страны «изменить тактику». «В низких пенсиях на Украине виноват СССР»

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил местному каналу «112», что в низких пенсиях в стране виноват Советский Союз. Чиновник уверен, что сейчас украинцы, которые имеют полный трудовой стаж, получают маленькие пенсии только потому, что во времена Советского Союза получали маленькие зарплаты. Также Рева отметил, что во время предыдущей пенсионной реформы на Украине это не было учтено, но будет во время следующей.

«Пенсионная реформа показала, насколько несправедливая была система оплаты труда в Советском Союзе», — уверен он. «Спорт не способствует миру»

Польша откажется от российского газа Историк спорта Патрик Кластр убежден, что спорт уже давно не служит установлению мира во всем мире, а является «ареной борьбы мировых держав». Об этом он написал в своей статье, опубликованной швейцарским изданием Le Temps. Историк напоминает, что создатель современных Олимпиад Пьер де Кубертен надеялся, что Игры будут способствовать установлению мира в Европе. Однако, отмечает Кластр, это перестало быть таковым уже в 1908 году, когда спортсмены начали участвовать в соревнованиях не от своего имени, а как представители стран. Кроме того, все Олимпийские игры XX века были отмечены борьбой «напыщенного национализма старой Европы» с диктаторскими режимами и имперскими демократиями. В качестве примера историк привел Игры 1936 года в уже «гитлеровском» Берлине, 1968-го в Мехико, когда местные студенты активно протестовали против политики как властей Мексики, так и властей США, соревнования 2008-го в Пекине и 2014-го в Сочи, а также открывающиеся сегодня Игры в Пхенчхане, которые создадут лишь «иллюзию единой Кореи», так как спортсмены Севера и Юга выйдут под одним флагом.

Иранцам и северокорейцам не подарят смартфоны Польша откажется от покупки российского газа после истечения срока контракта с «Газпромом» в 2022 году, рассказал Bloomberg представитель правительства страны по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наймский. По его словам, Польша перейдет на сжиженный газ из норвежского газопровода Baltic Pipe, который будет достроен в том же году, что позволит стране добиться сокращения закупочных цен на топливо.