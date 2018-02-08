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Немецкие депутаты признали Крым российским
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Немецкие депутаты признали Крым российским 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Представители немецкой делегации, находящиеся с первым официальным визитом в Крыму, заявили, что полуостров является частью Российской Федерации.
Немецкая делегация находится в Крыму с семидневным визитом. В ее составе девять депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии", которая на последних выборах впервые прошла в бундестаг и сразу стала там третьей политической силой. Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее пообещал немецким депутатам "плачевные правовые последствия", а затем украинская прокуратура завела уголовное дело по факту нарушения порядка "въезда на временно оккупированную территорию".
"Я уверен в том, что (Крым) принадлежит России. Большинство жителей Крыма чувствуют себя хорошо в составе России. Мы не видели никаких военнослужащих на улицах. Не было никаких признаков того, что здесь какая-то оккупация. Мы видели очень много счастливых людей, которые с удовольствием вступали с нами в разговор и делились впечатлениями", — сказал депутат парламента земли Берлина Харальд Лаатч.
В свою очередь, депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Рогер Бекамп подчеркнул, что ради объективности стоит сказать, что представители немецкой делегации видели людей, которые высказываются не в поддержку России, но таких меньшинство.
"Референдум действительно был очень важен. Если большинство высказывается за то, чтобы принадлежать к России, то, действительно, это народное решение", — подчеркнул Бекамп.
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