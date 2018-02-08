Немецкие депутаты признали Крым российским 

Представители немецкой делегации, находящиеся с первым официальным визитом в Крыму, заявили, что полуостров является частью Российской Федерации.

"Референдум действительно был очень важен. Если большинство высказывается за то, чтобы принадлежать к России, то, действительно, это народное решение", — подчеркнул Бекамп.

В свою очередь, депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Рогер Бекамп подчеркнул, что ради объективности стоит сказать, что представители немецкой делегации видели людей, которые высказываются не в поддержку России, но таких меньшинство.