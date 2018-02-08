Раскрыты детали убийства комбата ДНР Гиви

Убийство комбата ДНР Гиви готовилось два года. Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный редактор украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов

Михаил Толстых по кличке «Гиви», командир батальона донецких ополченцев «Сомали», погиб 8 февраля 2017 года в результате теракта на базе батальона.

«А сейчас можно сказать, что "Гиви" был в свое время определен как номер один в списке животных, предназначенных к утилизации», — пишет Бутусов.

По его словам, первоначальная версия, что Гиви погиб от выстрела из огнемета, не подтвердилась, и скорее всего, в кабинете комбата взорвалась мина.

«Кем-то установленная, тем, кого провели к "Гиви", кто сумел установить мину и уйти перед взрывом, и активировать бомбу в нужный момент», — пишет журналист.

По его мнению, когда-нибудь об этих событиях будут написаны книги и сняты фильмы.