Ещё
Раскрыты детали убийства комбата ДНР Гиви
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты детали убийства комбата ДНР Гиви 

Рамблер 5 часов назад
Убийство комбата ДНР Гиви готовилось два года. Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный редактор украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов.
>> Установлены заказчики и исполнители убийства Гиви
Михаил Толстых по кличке «Гиви», командир батальона донецких ополченцев «Сомали», погиб 8 февраля 2017 года в результате теракта на базе батальона.
«А сейчас можно сказать, что "Гиви" был в свое время определен как номер один в списке животных, предназначенных к утилизации», — пишет Бутусов.
По его словам, первоначальная версия, что Гиви погиб от выстрела из огнемета, не подтвердилась, и скорее всего, в кабинете комбата взорвалась мина.
«Кем-то установленная, тем, кого провели к "Гиви", кто сумел установить мину и уйти перед взрывом, и активировать бомбу в нужный момент», — пишет журналист.
По его мнению, когда-нибудь об этих событиях будут написаны книги и сняты фильмы.
«И об этом узнают как об одной из самых блестящих операций, проведенных патриотами Украины. Страницей истории, которой все мы будем гордиться», — считает Бутусов.
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ выступил с требованием к США430
Украина направила Германии ноту протеста131
Опубликованы доходы Собчак209
Доллар может пробить новый потолок62
Россия испытала плазменные двигатели40
Видео
00:10
В Подмосковье простились с погибшим пилотом Су-25
Ближний Восток Армия
01:23
Боевые стрельбы азербайджанских САУ DANA сняли на видео
Оружие Армия
02:50
Названы решившие вернуться в Россию бизнесмены
Экономика
04:35
Раскрыты детали убийства комбата ДНР Гиви
В мире Украина
00:29
Памфилова объяснила биографию Путина в две строки
Политика
00:34
Звезда «Дома 2» ищет суррогатную мать
Шоу-бизнес
01:36
Шоу Малахова назвали шлаком из-за Мишулиной
Шоу-бизнес
01:00
Бузова удивила поклонников наличием сына
Шоу-бизнес
01:07
Александр Галибин сорвался с турника
Шоу-бизнес
01:15
Голый мужик парализовал движение и полицейских
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение