Раскрыты детали убийства комбата ДНР Гиви 

Убийство комбата ДНР Гиви готовилось два года. Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный редактор украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов.
Михаил Толстых по кличке «Гиви», командир батальона донецких ополченцев «Сомали», погиб 8 февраля 2017 года в результате теракта на базе батальона.
«А сейчас можно сказать, что "Гиви" был в свое время определен как номер один в списке животных, предназначенных к утилизации», — пишет Бутусов.
По его словам, первоначальная версия, что Гиви погиб от выстрела из огнемета, не подтвердилась, и скорее всего, в кабинете комбата взорвалась мина.
«Кем-то установленная, тем, кого провели к "Гиви", кто сумел установить мину и уйти перед взрывом, и активировать бомбу в нужный момент», — пишет журналист.
По его мнению, когда-нибудь об этих событиях будут написаны книги и сняты фильмы.
«И об этом узнают как об одной из самых блестящих операций, проведенных патриотами Украины. Страницей истории, которой все мы будем гордиться», — считает Бутусов.