Ополченец ДНР задержан в Одессе

«Оперативники спецслужбы установили, что житель Одесской области в июне 2014 года в составе группы из двадцати наемников прошел обучение на одном из военных полигонов Ростовской области России», — сообщила пресс-служба СБУ в Facebook. Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Одессе военнослужащего ДНР, который, по версии украинских силовиков, прибыл в регион для выполнения задач ФСБ России

«Впоследствии, находясь на территории России, мужчина был завербован сотрудниками ФСБ. От кураторов он получил задание, по возвращении в Одесскую область, собирать актуальные разведывательные сведения об обстановке в регионе, в частности в прилегающих к Приднестровью районах. Он также имел задачу «отработать» нелегальные каналы проникновения на территорию Украины по приднестровскому региону Молдовы», — говорится в сообщении СБУ. После этого мужчина вступил в состав вооруженных сил Донецкой народной республики. В июле 2014 года, по данным СБУ, он находился на передовых позициях ДНР в Шахтерском районе Донецкой области и принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии ВСУ.

Сотрудники украинской контрразведки получили информацию о прибытии бывшего ополченца в Одессу с территории Крыма, после чего провели задержание. Мужчину подозревают в создании «террористической группы или террористической организации», его взяли под стражу.

В декабре СБУ заявила о задержании «завербованного» 20 лет назад российского шпиона. Задержанный якобы долгое время проживал на территории Черкасской области, получил украинское гражданство и «был завербован еще в 1996 году Службой внешней разведки России».