Воевавшую в Донбассе женщину расстреляли в Грузии

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На воевавшую в Абхазии и Донбассе грузинскую националистку напали в Тбилиси 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: ar25.org
На грузинскую националистку, участницу вооруженных конфликтов в Абхазии, Южной Осетии и Донбассе Додо Гугешашвили совершено покушение в Тбилиси. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает «Интерфакс».
По данным местных СМИ, вооруженные люди напали на Гугешашвили в ее квартире. Она получила ранение, ее сын 1985 года был убит.
Полиция ищет преступников, сообщили в МВД Грузии. Возбуждено уголовное дело по фактам умышленного убийства и попытки умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.
Додо Гугешашвили — полковник запаса, в начале 1990-х годов была заместителем командира националистического военизированного формирования «Мхедриони». Оно принимало активное участие в боевых действиях в Южной Осетии и Абхазии, свержении первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия.
В 1995 году формирование было распущено и объявлено вне закона, командира Джабу Иоселиани приговорили к 11 годам тюрьмы за терроризм и покушение на президента Эдуарда Шеварднадзе.
Также Гугешашвили принимала участие в военном конфликте в Донбассе и обучала там украинских добровольцев.
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