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Новое правительство ФРГ назвало требования к Украине
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Новое правительство ФРГ назвало требования к Украине 

Рамблер 12 часов назад
Фото: EPA
Новая коалиция Германии озвучила условия дальнейшей поддержки Украины, сообщает РИА «Новости» — Украина со ссылкой на DW.
Коалиционное соглашение между ХДС/ХСС и СДПГ предусматривает предоставление Украине поддержки в целях полного восстановления территориальной целостности, а также помощь для усиления стабильности и дальнейшего общественного развития.
Кроме того, новое правительство ФРГ намерено предоставлять Украине средства на восстановление Донбасса.
При этом Киеву выдвигается ряд условий: в первую очередь, это выполнение Минских соглашений. Киев должен обеспечить отвод тяжелых вооружений от линии разграничения и соблюдать режим прекращения огня.
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Второе условие — продолжение процесса реформ, в частности, в антикоррупционной сфере, с целью тотальной модернизации Украины.
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