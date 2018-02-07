Новое правительство ФРГ назвало требования к Украине

Новая коалиция Германии озвучила условия дальнейшей поддержки Украины, сообщает РИА «Новости» — Украина со ссылкой на DW.

Коалиционное соглашение между ХДС/ХСС и СДПГ предусматривает предоставление Украине поддержки в целях полного восстановления территориальной целостности, а также помощь для усиления стабильности и дальнейшего общественного развития.

Кроме того, новое правительство ФРГ намерено предоставлять Украине средства на восстановление Донбасса.

При этом Киеву выдвигается ряд условий: в первую очередь, это выполнение Минских соглашений. Киев должен обеспечить отвод тяжелых вооружений от линии разграничения и соблюдать режим прекращения огня.

Второе условие — продолжение процесса реформ, в частности, в антикоррупционной сфере, с целью тотальной модернизации Украины.