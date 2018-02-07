Сторонники Пучдемона создадут совет Каталонии

"Окружение Пучдемона хочет внести изменения в законодательство и создать в Брюсселе совет республики. Речь идет о двойном управлении женералитетом. Пучдемон будет осуществлять руководство дистанционно, а исполнительная власть на месте — обеспечивать ежедневное управление", — сказал собеседник агентства.

Конституционный суд Испании в конце января постановил, что уехавший в Брюссель экс-глава женералитета Каталонии может быть утвержден на посту главы правительства Каталонии, лишь присутствуя в региональном парламенте лично. Однако в случае прибытия в Испанию, Пучдемону грозит заключение в тюрьму. Как сообщалось ранее, он перебрался из брюссельской гостиницы в населенный пункт Ватерлоо, в 20 километрах от столицы Бельгии, где снял дом.