Ещё
США напугали грядущей катастрофой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американцев напугали грядущей катастрофой 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Американские пользователи программы Accuweather получили предупреждение о том, что им грозит страшный природный катаклизм. Сообщение о надвигающемся цунами получили жители Восточного Побережья США, сообщает The Herald Tribune.
Как оказалось позднее, угроза была ложной: Национальная метеорологическая служба США отправила тестовое предупреждение. Однако большинство пользователей Accuweather увидели лишь слова «Опасность цунами» в push-уведомлении. Чтобы узнать всю информацию, нужно было прочитать сообщение полностью.
>> Американцы захотели больше контактов с русскими
Из-за поднявшейся в соцсетях паники представители метеорологической службы написали в своем микроблоге, что никакой угрозы на самом деле нет. «Сейчас мы пытаемся выяснить, каким образом тестовое сообщение было отправлено как настоящее предупреждение», — заявили сотрудники учреждения.
14 января 2018 года власти США случайно разослали жителям штата Гаваи сообщения об угрозе атаки баллистических ракет. Американцам посоветовали в срочном порядке искать убежище. Спустя полчаса губернатор штата Дэвид Айдж извинился перед местными жителями, сославшись на ошибку во время проверки оборудования.
Lenta.ru: последние новости
Немка поработала с беженцами и предрекла Германии крах Террористы поссорились из-за тела российского летчика Выданному США российскому программисту запретили мыться и читать
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боевики переругались из-за тела русского летчика385
Италия готовит «газовый переворот»16
Загадочных военных увидели в Идлибе после атаки на Су-25520
На Украине в ДТП погиб известный политик40
SpaceX запустила самую мощную ракету Falcon Heavy194
Видео
00:00
Американец поселил у себя дома 300 кошек
В мире
00:00
SpaceX запустила самую мощную ракету Falcon Heavy
Наука и техника
00:36
МИД выступил с предупреждением к россиянам
Общество Политика
00:11
Цымбалюк-Романовская решила засудить Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:32
На поезд МЦК сошла снежная лавина
Новости Москвы
03:47
Невестка рассказала о заслуженном отдыхе Порошенко
Украина В мире
00:15
Опубликовано видео с места аварии с участием 44 машин
ДТП Происшествия
00:49
Украина приступила к реинтеграции Донбасса
Украина В мире
01:47
«Кто еще должен был плевать ей в лицо?»
Шоу-бизнес Статьи
00:47
Загадочных военных увидели в Идлибе после атаки на Су-25
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение