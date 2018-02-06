США напугали грядущей катастрофой

Американцев напугали грядущей катастрофой

Американские пользователи программы Accuweather получили предупреждение о том, что им грозит страшный природный катаклизм. Сообщение о надвигающемся цунами получили жители Восточного Побережья США, сообщает The Herald Tribune.

Как оказалось позднее, угроза была ложной: Национальная метеорологическая служба США отправила тестовое предупреждение. Однако большинство пользователей Accuweather увидели лишь слова «Опасность цунами» в push-уведомлении. Чтобы узнать всю информацию, нужно было прочитать сообщение полностью.

Из-за поднявшейся в соцсетях паники представители метеорологической службы написали в своем микроблоге, что никакой угрозы на самом деле нет. «Сейчас мы пытаемся выяснить, каким образом тестовое сообщение было отправлено как настоящее предупреждение», — заявили сотрудники учреждения.