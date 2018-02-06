Немецкие депутаты назвали себя друзьями Крыма

Немецкие депутаты, посетив Крым, стали его друзьями и внесут свою лепту в процесс снятия западных санкций, заявил депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Роджер Беккамп.

"Здесь сидят девять друзей Крыма. Я говорю это потому, что за эти несколько дней мы смогли увидеть регион. Мы приложим усилия по снятию санкций", — сказал Беккамп на встрече с руководством крымского парламента. В Крыму с официальным визитом находится делегация немецких парламентариев. В ее состав вошли депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов ФРГ: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия. При этом украинская прокуратура заявила, что завела уголовное дело из-за поездки немецких депутатов по факту нарушения гражданами ФРГ порядка въезда "на временно оккупированную территорию". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.

По его словам, во время визита делегацию в особенности впечатлили две вещи. "Помимо вашего сердечного приема, это то, что вы сами решили, к какой стране вы хотите принадлежать, сами определили свое будущее. Референдум — это то, что вы сделали, это то, чего нет у нас в Германии, и мы вам честно завидуем", — подчеркнул Беккамп.

При этом политик поблагодарил за ухоженность воинских захоронений немецких солдат на территории Крыма.