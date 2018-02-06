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Австрия подсчитала ущерб от российских санкций
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Австрия ежегодно теряет €100 млн из-за российского продэмбарго 

Газета.Ru 6 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Региональный директор по внешнеэкономическим связям с Восточной Европой и Центральной Азией Федеральной палаты экономики Австрийской Республики Михаэль Ангерер заявил, что Австрия ежегодно теряет около €100 млн из-за запрета ввоза в Россию мясных и молочных продуктов. Об этом сообщает RNS.
"На 100% остановились поставки мясных продуктов и молочной продукции, в том числе сыра", — сказал Ангерер.
Он также выразил надежду на то, что взаимные ограничения по торговле между Россией и Австрией будут сняты.
"Я могу на это только надеяться. Все зависит от развития ситуации на Украине, усилия должны быть сделаны с обеих сторон, с российской и с украинской", — добавил Ангерер.
Ранее сообщалось, что немецкая экономика больше всех пострадала от введения антироссийских санкций.
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