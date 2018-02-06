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Ветерану ВОВ перестали платить пенсию в Кишиневе
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В Кишиневе ветерану ВОВ перестали платить пенсию 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Ветерана Великой Отечественной войны, жителя Кишинева, Владимира Войцеховича исключили из списков лиц, получающих пенсию, сообщает Sputnik Молдова.
Как рассказал председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, хороший знакомый Войцеховича, "не привыкнув жаловаться, Владимир Викторович решил сам разрешить ситуацию — по нечищеным обледенелым улицам он ходил в поисках правды".
"Ответственные ведомства обещали решить вопрос в течение самого ближайшего времени. Очень хочется надеяться, что так и произойдет", — добавил Петрович.
Владимир Войцехович — участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, Ясско-Кишиневской операции и других знаковых боевых действий периода Великой Отечественной войны, гвардии полковник, почётный гражданин Республики Молдова, кавалер боевых орденов Отечественной войны двух степеней, ордена Красного Знамени, Красной Звезды, медалей "За оборону Москвы", "За оборону Сталинграда", "За освобождение Белграда", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", молдавских орденов Республики и Трудовой Славы, преподаватель Аграрного университета в Кишиневе.
"Вечером второго февраля я навестил старого солдата. Этот день мы планировали встречать в городе-герое Волгограде, на торжественных мероприятиях, приуроченных к годовщине победы под Сталинградом. К сожалению, поездка наша не состоялась по не зависящим от нас причинам. Теперь остаётся ждать будущего юбилея, тогда уж точно поедем! Праздник мы встречали на маленькой кухне. Полковник Войцехович вспоминал заснеженные волжские поля, танки Манштейна, которые надо было выбить, чтобы не дать прорваться к городу, тяжелую контузию, полученную в Сталинграде, и своих погибших боевых друзей", — рассказал Петрович.
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