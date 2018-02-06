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Причастные к атаке на Су-25 известны России
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Причастные к атаке на Су-25 известны России 

Рамблер 8 часов назад
«Взгляд» рассказал о группировке «Джейш ан-Наср», боевики которой, предположительно, сбили российский штурмовик Су-25 в Сирии.
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По данным издания, «Джейш ан-Наср» является формированием 15–16 мелких групп, состоящих в основном из жителей северной части провинции Хама.
Члены группировки не имеют «особых» политических убеждений, что и позволяло им в ходе войны в Сирии считаться то «умеренными оппозиционерами», то «революционерами». В том числе по этой причине они одними из первых попали в программу США по «обучению и вооружению» «умеренной оппозиции», получив противотанковые комплексы TOW, которыми подбили несколько танков правительственной армии Сирии.
Между тем отсутствие очевидных политических предпочтений не мешало боевикам «Джейш ан-Наср» истреблять местных последователей алавизма, а США — не признавать их террористами, так как они якобы конфликтуют с настоящими исламистами.
Представители «Джейш ан-Наср» участвовали в сочинских переговорах между правительством Сирии и оппозицией в конце января. По данным издания, именно эта встреча могла стать причиной решения сбить Су-25. Тогда один из главарей группировки Муханнад Жнейд был в числе зачинщиков того, что часть оппозиционеров отказались сесть в автобус с изображением флага Сирии и покинули переговоры. Как отмечает издание, «выпадение из сочинского формата» способно поставить крест на будущем «Джейш ан-Наср», так как не позволит им добиться «привилегий или просто сохранить жизнь».
3 февраля стало известно, что самолет Су-25 ВКС РФ был сбит в Сирии. По данным Министерства обороны России, пилот Роман Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами на земле. Ответственность за произошедшее взяли на себя две группировки — «Джейш ан-Наср» и «Хайет Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России).
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