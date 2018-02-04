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Киев пригрозил немецким депутатам плачевными последствиями
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Киев пригрозил немецким депутатам «плачевными последствиями» визита в Крым 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что визит немецких депутатов в Крым может иметь для них "плачевные правовые последствия".
Ранее в Крым с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. Делегация пробудет в Крыму с 3 по 9 февраля. В ее состав вошли депутаты от партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия.
"Безответственный вояж нескольких немецких политиков из партии AfD ("Альтернатива для Германии" — ред.) местного масштаба в незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия. Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно. Ну что ж, посмотрим", — написал Мельник в своем микроблоге в Twitter.
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