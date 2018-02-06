Президент Польши одобрил законопроект о Холокосте

Резонансный закон, вводящий уголовное преследование за обвинение поляков в преступлениях против евреев, вызвал резкую негативную реакцию в Израиле.

Польский президент Анджей Дуда объявил, что намерен одобрить скандальный законопроект о Холокосте. Сообщение об этом появилось на официальном сайте главы Польши.

«Нужно защищать доброе имя Польши и поляков. Мы имеем право быть чувствительными, мы имеем право на историческую правду, и мы имеем право быть судимыми по-настоящему, согласно фактам», — заявил Анджей Дуда. Как заявил Дуда в своем обращении, он намерен подписать документ, а после отправить его на рассмотрение в Конституционный суд Польши. Оправдывая свое решение, глава страны отметил, что у поляков тоже есть чувства и их доброе имя нуждается в защитею

Обсуждаемый законопроект посвящен Холокосту и преступлениям против евреев во время Войны. Согласно тексту документа, обвинения поляков в Холокосте и помощи в организации лагерей смерти для евреев станут преследоваться в уголовном порядке.

Закон вызвал резкую и крайне негативную реакцию в израильском обществе, в том числе среди известных политиков и руководителей государства вплоть до требований отозвать посла. Например, министр просвещения Израиля Нафтали Беннет распорядился провести в школах страны уроки памяти, посвященные причастности поляков к преступлениям против евреев.