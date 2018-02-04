Анкара пригрозила нанести удар по американским военным

В Анкаре предупредили, что военные из США могут попасть под удар в Африне

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Американские военные в форме сил самообороны сирийских курдов (YPG) могут стать целью операции ВС Турции в Сирии, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг "Если террористы (YPG) не покинут сирийский Манбидж, то мы начнем военную операцию и в этом районе Сирии, а также в регионе к востоку от реки Евфрат. При этом военнослужащие США в форме YPG также станут целью операции наших ВС", — заявил Боздаг в эфире телеканала CNN Turk в воскресенье. Отношения Турции и США переживают серьезный кризис из-за военной поддержки, оказываемой Вашингтоном YPG, которые Анкара считает террористической организацией. Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии" Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.