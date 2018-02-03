Трамп поведал о позоре США в связи с РФ

Обнародованное недавно четырехстраничное досье о нарушениях ФБР Минюстом закона о разведке во время разбирательства насчет вмешательства извне в американские выборы свидетельствует о полной несостоятельности версии о его «связях» с Россией, считает президент США Дональд Трамп . Своим мнением Трамп поделился в Twitter.

This memo totally vindicates «Trump» in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2018 г.

Он считает, что досье «полностью подтверждает» его невиновность. Тем не менее, констатирует Трамп, «связанная с Россией охота на ведьм все продолжается и продолжается».

«Не было ни сговора, ни воспрепятствования», а год бесконечных поисков завершился ничем, версия о сговоре мертва, отмечает Трамп. «Это американский позор!» — написал Трамп.

Ранее Национальный комитет демократической партии США обвинил республиканцев в вбросе фальшивого досье с целью дискредитации расследования о связях Трампа с Россией.