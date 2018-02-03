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Трамп поведал о позоре США в связи с РФ
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Трамп поведал о позоре США в связи с РФ 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Reuters
Обнародованное недавно четырехстраничное досье о нарушениях ФБР и Минюстом закона о разведке во время разбирательства насчет вмешательства извне в американские выборы свидетельствует о полной несостоятельности версии о его «связях» с Россией, считает президент США Дональд Трамп. Своим мнением Трамп поделился в Twitter.
Он считает, что досье «полностью подтверждает» его невиновность. Тем не менее, констатирует Трамп, «связанная с Россией охота на ведьм все продолжается и продолжается».
«Не было ни сговора, ни воспрепятствования», а год бесконечных поисков завершился ничем, версия о сговоре мертва, отмечает Трамп. «Это американский позор!» — написал Трамп.
Ранее Национальный комитет демократической партии США обвинил республиканцев в вбросе фальшивого досье с целью дискредитации расследования о связях Трампа с Россией.
«Приняв решение о публикации этого документа, Трамп проигнорировал своих же ставленников, которые уверены в неточности досье и его угрозе национальной безопасности», — заявил председатель комитета Томас Перес.
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