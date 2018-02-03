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В Китае мусульман согнали в концлагеря
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В Китае мусульман согнали в концлагеря 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Goh Chai Hin / CNN
В Китае около 120 тысяч мусульман-уйгуров отправили в политические образовательные лагеря в городе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Об этом сообщает CNN со ссылкой на Radio Free Asia.
В одном из крупнейших регионов КНР, где основной религией является ислам, власти создали политический лагерь, в которых перевоспитывают десятки тысяч уйгуров. Там они поют революционные песни, изучают идеи председателя КНР Си Цзиньпина говорят на китайском языке, который им не родной. Местные жители говорят на уйгурском языке
Такие действия центрального правительства вызывают резкое осуждение со стороны активистов борьбы за права человека и местных жителей.
«Из каждого двора, из каждой семь забирают по три-четыре человека, — говорит Омер Кенат (Omer Kanat), председатель комитета всемирного уйгурского конгресса. — В некоторых деревнях на улицах вообще нет мужчин, только женщины и дети, всех мужчин увели в лагеря.»
Активисты утверждают, что действия местного правительства, лояльного Си Цзиньпину, незаконны. Власти не только арестовывают и сажают в тюрьму потенциально опасных уйгуров, но и ставят повсюду камеры наблюдения, принудительно устанавливают GPS-датчики на транспортные средства, собираю ДНК-образцы жителей в возрасте от 16 до 65 лет.
Через Синьцзян-Уйгурский административный район, большинство жителей которого исповедуют ислам, в Китай проникают радикально настроенные исламисты из Пакистана и Афганистана. Меры китайского правительства направлены на противодействие терроризму и контроль мусульманского населения СУАР, главный город которого Урумчи находится ближе к столице Ирака Багдаду, чем к Пекину.
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