США испугались антироссийских санкций

Американский минфин внезапно испугался усиления антироссийских санкций, ведь это может «привести к ответным мерам Москвы против интересов США». Утечка такой информации стала большой неожиданностью в преддверии публикации доклада о влиянии американских санкций на рынок госдолга РФ. Высказывались предположения, что новая волна санкций вызовет обвал рубля. Обоснованны ли такие прогнозы?

Минфин США грозится обнародовать доклад о влиянии санкций на российский рынок госдолга. Предполагается, что санкции будут либо в виде запрета на покупку новых российских облигаций федерального займа (ОФЗ), либо в виде запрета на владение этих облигаций американскими инвесторами.

Произойдет это уже после закрытия финансовых рынков России, поэтому они будут отыгрывать доклад в понедельник, 5 февраля.

Если самые худшие опасения оправдаются, то запрет на покупку российского госдолга может стать серьезным фактором давления на курс рубля, считают опрошенные Forbes аналитики. Они аргументировали это тем, что рубль укреплялся к доллару в последние два года благодаря тому, что иностранные инвесторы активно использовали спекулятивную стратегию carry trade. То есть инвесторы-нерезиденты занимали доллары по низким ставкам, конвертировали их в рубли и покупали российские ОФЗ, чтобы заработать на разнице между реальными ставками ЦБ США и России.

Доля иностранных держателей российских гособлигаций находится на историческом максимуме. По данным российского Центробанка на 1 октября она составляла 33,2%, они одолжили России 2,2 трлн рублей или 37,6 млрд долларов.

Если США введут санкции в отношении российских ОФЗ, то в понедельник может начаться массовая распродажа гособлигаций, а рубль, по оценке «Альпари», может девальвировать сразу на 15-20%. То есть курс рубля может упасть с текущих 56,3 рубля за доллар до 65-68 рублей. «Самый страшный сценарий — резкое падение рубля с одновременным ростом доходности государственных ценных бумаг и девальвация рубля», — говорит замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«У ЦБ есть спектр инструментов денежно-кредитной политики: предоставление ликвидности через репо и беззалоговые кредиты, валютные свопы, ключевая ставка, нормативы резервирования. Если банкам понадобится поддержка, ЦБ ее окажет. У игроков есть уверенность, что их не бросят в трудную минуту», — говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Впрочем, такой сценарий возможен только при бездействии Банка России. А в то, что российский мегарегулятор останется в стороне и не будет вмешиваться в торги, мало кто верит. Скорее всего, ЦБ сам начнет массово скупать гособлигации в ответ на санкции США.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что в понедельник не стоит ждать повторения «черного» вторника 16 декабря 2014 года. Ситуация теперь совершенно иная. «Тогда цена на нефть с июля снижалась, а в ноябре резко полетела вниз. Сейчас идет обратная тенденция — к восстановлению цен на нефть», — уверена Наталья Мильчакова.

Резкую девальвацию рубля не ждут. «Даже в самом неблагоприятном случае доллар подорожает до 60 рублей, а потом быстро вернется обратно», — считает эксперт «Альпари». «Могут быть колебания в 1-2%, но они будут быстро погашены. При цене на нефть в 70 долларов — а это на 40% выше заложенного в бюджет — рубль трудно уронить. И международные резервы — 452 млрд долларов», — согласен Ващенко. Он ожидает пару рубль/доллар в диапазоне 56-57,5, и возможный откат нефти на фоне общей коррекции, но сохранения цены на нефть в диапазоне 65-70 долларов за баррель.

По прогнозу «Альпари», даже в случае реализации неблагоприятного сценария курс доллара будет колебаться в рамках 55-60 рублей за «американца», а более реальны уровни в 56-57 рублей за доллар. В течение 2018 года рубль сможет снова укрепиться до 55-56 рублей за доллар, прогнозирует Мильчакова.

На самом деле, сейчас мало что понятно про санкции — будут ли они вообще и как они конкретно будут выглядеть. По крайней мере, западные СМИ пишут, что, возможно, это будет чисто аналитический доклад минфина США или его слушания пройдут вообще в закрытом режиме, и тогда никто снова ничего не узнает.

«Полагаем, что введение каких-либо запретов на покупку российского госдолга — это «страшилка» для инвесторов, и пока даже неизвестно, кто и зачем ее придумал», — считает Мильчакова. «Обсуждение санкций — это спекуляции СМИ, не более. Американское инвестсообщество настроено спокойно. Если бы санкции действительно маячили на горизонте, то в деловых кругах уже была бы истерика», — приводит довод Ващенко.

«Учитывая размер российской экономики, ее связи и представленность на мировых рынках активов, масштабы последствий от расширения санкций на суверенный долг и дериваты являются неопределенными, и последствия могут ощутить на себе как Российская Федерация, так и американские инвесторы», — предупреждает минфин США. Так, «расширение санкций может помешать конкурентоспособности крупных американских управляющих активами». Кроме того, авторы документа опасаются, что введение таких мер без ЕС подорвет единство партнеров в отношении антироссийских санкций. Наконец, отмечается, что такие санкции могут привести к снижению экономического роста России, усилить нагрузку на банковский сектор страны, но и, с другой стороны, «привести к ответным мерам Москвы против интересов США». Даже выдержки из доклада минфина США, которые вечером в пятницу стал публиковать Bloomberg, намекают на то, что санкции могут оказаться большим блефом. США сами испугались последствий.

Россия в теории могла бы ответить, например, запретом на выплату внешних суверенных и корпоративных долгов в пользу американских инвесторов или запретом на получение ими дивидендов по акциям российских компаний и банков. То есть Москва могла бы оставить американских инвесторов без их заработка. А нерезиденты, к слову, только в прошлом году получили дивидендов на 353 млрд рублей, указывают в «Альпари».

Таким образом, санкции против ОФЗ маловероятны. В любом случае зависимость России от внешних факторов снизилась, в первую очередь благодаря более высокой цене на нефть, и скупке Минфином валюты на сверхдоходы, заключает Ващенко. Действующие санкции показывают — Россия находит способы повернуть из на пользу себе или вовсе обойти.