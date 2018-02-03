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США заявили об «исключительном праве» на ядерный удар
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США заявили об «исключительном праве» на ядерный удар 

ФБА «Экономика сегодня» 10 часов назад
Фото: wikipedia.org / United States Department of Energy... Источник: https://rueconomics.ru/304563-ssha-zayavili-ob-isklyuchitelnom-prave-na-yadernyi-udar#from_copy
Власти США оставляют за собой право в проведении ядерного удара — даже в ответ на "неядерную" атаку. Об этом говорится в тексте ядерной доктрины, которая в пятницу была представлена Пентагоном.
США допускают возможность применения ядерного оружия в "исключительных обстоятельствах" — подобные меры с американской стороны могут последовать в том числе и в качестве ответа на "неядерную" атаку, для защиты "себя и своих союзников". Об этом говорится в тексте ядерной доктрины Пентагона, которая была представлена накануне.
Кроме того, отсутствие мировых войн за последние 70 лет в Вашингтоне считают заслугой "ядерного сдерживания" США.
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