Пока вы спали: Крым «поборол» санкции 

Севастопольский морской завод стал собственностью России
Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе передан из городской в федеральную собственность, сообщается на сайте правительства России. Отмечается, что целями этого стали организация эффективной работы по повышению загрузки предприятия, ускорение его интеграции в российский оборонно-промышленный комплекс, а также развитие других организаций Крымского федерального округа.
Олигархи стали еще богаче
В январе 2018 года состояние 27 российских миллиардеров увеличилось на 16,8 миллиарда долларов. Согласно «индексу миллиардеров» агентства Bloomberg, богатейшим россиянином с состоянием 20,7 миллиарда долларов, за месяц выросшим на 1,04 миллиарда, является председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Второе место занял гендиректор «Норильского никеля» Владимир Потанин (20,1 миллиарда долларов, рост за месяц — 1,17 миллиарда), а третье — глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (19,1 миллиарда долларов, рост — 1,1 миллиарда). Также в списке присутствуют Леонид Михельсон («Новатэк»), Виктор Вексельберг («Ренова»), Алишер Усманов (USM Holdings), Андрей Мельниченко («Еврохим»), Михаил Фридман («Альфа-групп»), Вагит Алекперов («Лукойл») и другие.
Отмена санкций «расколет» Европу
Министр иностранных дел Украины в интервью Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России, в том числе частичная, до выполнения Минских соглашений «расколет Европы». Кроме того, глава МИДа подчеркнул, что отмену ограничений власти России посчитают «слабостью Запада», а эффективность санкций «невозможно отрицать».
Крым поборол санкции
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил РИА Новости, что после введения санкций на полуостров стали приезжать больше иностранцев, чем до этого. Например, отметил он, лишь в 2017 году в Крыму в составе иностранных делегаций побывали представители 60 стран. По его словам, в данный момент на Западе постепенно меняется «общественное мнение» о полуострове.
«Никакие санкции развитие Крыма не остановят», — подчеркнул он.
Мошенники стали изобретательнее
В 2017 году в России в 1,5 раза упал объем обналиченных денег, полученных преступным путем, сообщает «Коммерсант». Однако, как рассказала изданию замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева, изменился и «характер обналичивания». Теперь мошенники используют сложную для отслеживания схему с корпоративными банковскими картами. Владельцы подобных карт обязаны отчитываться о тратах перед своими компаниями, но не перед банками, что и вызывает опасения у властей. Издание отмечает, что число корпоративных карт в России постоянно растет. Например, к концу третьего квартала 2017 года их было выпущено 2,2 миллиона, а к аналогичному периоду 2016-го — лишь 1,4 миллиона.