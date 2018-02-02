Пока вы спали: Крым «поборол» санкции

Севастопольский морской завод стал собственностью России

Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе передан из городской в федеральную собственность, сообщается на сайте правительства России. Отмечается, что целями этого стали организация эффективной работы по повышению загрузки предприятия, ускорение его интеграции в российский оборонно-промышленный комплекс, а также развитие других организаций Крымского федерального округа.

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Отмена санкций «расколет» Европу

Министр иностранных дел Украины в интервью Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России, в том числе частичная, до выполнения Минских соглашений «расколет Европы». Кроме того, глава МИДа подчеркнул, что отмену ограничений власти России посчитают «слабостью Запада», а эффективность санкций «невозможно отрицать».

Крым поборол санкции

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил РИА Новости , что после введения санкций на полуостров стали приезжать больше иностранцев, чем до этого. Например, отметил он, лишь в 2017 году в Крыму в составе иностранных делегаций побывали представители 60 стран. По его словам, в данный момент на Западе постепенно меняется «общественное мнение» о полуострове.

«Никакие санкции развитие Крыма не остановят», — подчеркнул он.

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