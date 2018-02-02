ЕС объявил войну России на Балканах

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ЕС решил бороться с Россией за счет присоединения балканских стран 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз рассчитывает включить в свой состав к 2025 году шесть балканских стран. Как пишет Financial Times, таким способом ЕС хочет «вдохнуть новую жизнь» в блок, усилить контроль над миграцией и «противостоять влиянию России в нестабильном регионе».
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Речь идет о Сербии, Албании, Черногории, самопровозглашенной республике Косово, Македонии, а также Боснии и Герцеговине.
ЕС разработал документ, в котором поставлен вопрос о самом крупном расширении блока за два последних десятилетия. Проект закона будет представлен 13 февраля. Собеседники издания связывают появление инициативы с тем, что Москва может укрепить свое влияние в регионе, предложив себя в качестве альтернативного партнера.
FT отмечает, что эта инициатива может не понравиться некоторым действующим членам ЕС, которые опасаются дальнейшего расширения блока.
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