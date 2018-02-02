ЕС объявил войну России на Балканах

ЕС решил бороться с Россией за счет присоединения балканских стран

Евросоюз рассчитывает включить в свой состав к 2025 году шесть балканских стран. Как пишет Financial Times , таким способом ЕС хочет «вдохнуть новую жизнь» в блок, усилить контроль над миграцией и «противостоять влиянию России в нестабильном регионе».

Речь идет о Сербии, Албании, Черногории, самопровозглашенной республике Косово, Македонии, а также Боснии и Герцеговине.

ЕС разработал документ, в котором поставлен вопрос о самом крупном расширении блока за два последних десятилетия. Проект закона будет представлен 13 февраля. Собеседники издания связывают появление инициативы с тем, что Москва может укрепить свое влияние в регионе, предложив себя в качестве альтернативного партнера.