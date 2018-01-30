Поляки отреагировали на запрет бандеровской идеологии

Поляки отреагировали на официальный запрет бандеровской идеологии

Польский Сейм принял 26 января так называемый закон «о пенализации бандеризма», который предусматривает привлечение к ответственности тех лиц, которые отрицают преступления совершенные в 1925—1950 годах украинскими националистами и украинскими формированиями, сотрудничавшими с Третьим рейхом. Теперь за такие деяния в Польше может грозить до 3 лет лишения свободы.

Закон был принят подавляющим большинством голосов. За него проголосовало 279 депутатов Сейма из 414, против — всего 5 человек. 130 депутатов, в основном это либералы из оппозиционной Гражданской платформы, воздержалось при голосовании.

Инициатор закона — объединение «Кукиз 15», в котором представлены депутаты, придерживающиеся националистических взглядов. Фракция «Кукиз 15» внесла это закон в Сейм еще более года назад, но его рассмотрение долго откладывалось из-за нежелания польского руководства портить отношения с Украиной.

При обсуждении законопроекта наиболее активно вел себя депутат «Кукиз 15» Томаш Жимковский, который заявил, что «бандеровцев нужно называть по имени — это украинские нацисты». Принятие законопроекта Жимковский назвал «своим самым большим успехом в этой каденции».

— Надеюсь, что этот закон будет стимулом к оздоровлению, и Украина поймет, что бацилла бандеризма ссорит её с Польшей и толкает в объятия России. Бандеровская, неонацистская Украина абсолютно неприемлема для Западного мира. Это вакцина, которая приводит к тому, что Украина не может интегрироваться с Западной Европой. А путь к этому — это Польша, как самый большой сосед и самый большой адвокат государств Восточной Европы, — подчеркнул депутат в интервью изданию wPolityce.pl.

Принятие этого закона с большим воодушевлением было встречено национально-патриотическими кругами страны и польским обществом в целом.

— Упомянутый закон семьи жертв геноцида ждали более 70 лет. Даже просто удивительно, что другие правящие элиты, особенно те, которые были основаны на идеалах «Солидарности», оказались не на высоте в этом вопросе. Хорошо, что, в конце концов, это произошло. Лучше поздно, чем никогда, — написал известный общественный деятель ксендз Тадеуш Исакович-Залеский.

В свою очередь историк Ева Семашко обратила внимание на то, что массовая трудовая миграция с Украины представляют опасность для страны. По ее словам, отрицание преступлений украинских националистов, как правило, редко встречается среди поляков, однако в страну идет большой поток украинцев, которые подвержены бандеровской идеологии.

— В Перемышле появились красно-черные флаги и знамена, которые связаны с бандеризмом. В Люблине же, аналогичные флаги вывесили в студенческом общежитии. Приезжие с Украины пытаются заставить нас признать эту символику, которая, учитывая идеологию — является символикой тоталитарной организации, — заявила она в эфире телеканала TV Trwam.

Касательно простых поляков, то они активно поддержали принятый законопроект в комментариях в интернете. Вот некоторые комментарии, получившие высокую оценку на onet.pl — одном из самых популярных порталов:

~faraday

— Закон? Нам нужно оружие в домах на случай, если они придут напомнить о своих обидах и своих землях. Еще несколько лет назад перед Майданом я читал, что это они, украинцы основали Краков, Люблин и Варшаву. Наши правительства не поддерживают дружественных нам украинцев, лишь сотрудничают с украинскими фашистскими формированиями.

~stary wiarus

— Украина — это наш самый вероломный и коварный враг. Только наши политики этого не понимают, и еще везут им деньги польских налогоплательщиков. А некий председатель (имеется ввиду председатель ПиС Ярослав Качиньский — прим) в компании с Тягнибоком кричал на Майдане под бандеровскими флагами «Слава героям!» в честь бандитов из УПА и ОУН. Полное доказательство слепоты в результате буйной русофобии.

~alleoe

— Очень хороший закон, С Украиной нужно действовать жестко (это страна ничего из себя не представляет, а выкобенивается и обманывает). Если Украина хочет хороших отношений с Польшей, пусть отдаст Львов.

~Wasyl

— Украину нужно официально объявить государством недружественным Польше.

Жесткие комментарии также присутствуют на всех правых порталах. Ниже комментарии с наибольшим количеством «лайков» с портала dorzeczy.pl:

Nareszcie

— Более 70 лет поляки ждали этого, к сожалению, только символического, жеста. Если украинцы хотят поклоняться бандиту, то мы не можем им этого запретить, но в Польше им этого не позволим. Жаль, что они не в состоянии в своей истории найти кого-то, кто не является преступником. А может быть, они не имеют никакой собственной истории? Может быть, это просто пограничная зона между государствами, культурами и народами? Там сегодня захватила власть очередная кучка воров, которая внушает жителям, что они являются нацией. А все для того, чтобы их грабить…

DO UKRAIŃCÓW (К украинцам — прим. (К украинцам — прим. «Ридус»

— Это правда, что под Польшей ваши деды были, как у Бога за пазухой, достаточно сравнить с тем, что происходило перед войной в русской Украине (Голодомор). А как Польше отплатили дьявольские сукины сыны? Совершив зверские жестокие преступления в отношении польских женщин и детей! С генами выродков не будет порядочных людей, и видно, как сегодня жестокие извращенные садисты являются для вас героями. Гниете в нищете, и в грязи, и не хватает вам почему-то денег на установку сатанинских памятников выродкам. Змеиное племя!

Интересно, что статья на этом портале подверглась настоящей атаке интернет-пользователей из Украины. Большинство из них вступило в перепалку с поляками, критикуя принятый закон и польскую точку зрения в отношении деятельности украинских националистов.

По мнению украинцев, этот закон «не изменит того факта, что Бандера — герой, который боролся с польской оккупацией и бандитами из Армии Крайовой».

Кроме того, в адрес поляков посыпались обвинения в «ударе в спину» и деятельности в пользу России. При этом часть комментариев была написана на украинском языке, что вызвало особое недовольство польских читателей.

Вот примеры комментариев украинцев, получивших большое количество «дизлайков».

Дмитро, Одесса

— Глобалисты и либералы благодарят Польшу! Польша сыграла на руку либерализму и России. Ударила в спину, воюющему с Россией украинскому национализму. Балто-Черноморский союз стал несбыточной идеей. Союз национализмов и правых организаций становится невозможен из-за шовинизма идиотов с ПиС, Кукиз и Крестьянской партии. Брюссель аплодирует Кукиз. Москва аплодирует ПиС.

Valentin-Ukraine

— Очевидно, что этот закон выгоден только для России и Путина. Жаль, что в Польше есть люди, которые играют на его гармошке.

Следует отметить, что в Польше закон так же раскритиковали либеральные издания. Так «Gazeta Wyborcza» назвало действия депутатов, принявших закон, «борьбой с Украиной»:

— Эта поправка должна называться антибандеровским законом, так как, по мнению многих депутатов, как я думаю, — борьба с бандеризмом (читай — с Украиной) является сегодня главной обязанностью польского патриота в Сейме, сравнимой с выигранной битвой с Конституционным судом, — с иронией пишет журналист Павел Смоленьский.

Особо отличилось критикой закона издание Obserwator Miedzynarodowy, опубликовавшее в редакционной статье мнение участника Евромайдана Виталия Мазуренко.

— В такие моменты, как этот, — когда Сейм Польши принял закон «о пропаганде бандеризма» — чаще всего говорят, что в Кремле, господа Путин, Лавров и Жириновский в окружении девиц легкого поведения и услужливых официантов из Польши и Украины с треском открывают «Советское шампанское», крича «Да здравствует империя!», — резюмирует автор.

Стоит отметить, Виталий Мазуренко является выпускником Католического университета в Люблине, и этот факт вызвал мгновенную реакцию в Польше.

— Украинский докторант из Католического университета в Люблине совершенно отчетливо выступил против искоренения человекоубийственной идеологии бандеризма в Польше! Серия наивного исторического вранья и бесстыдных замалчиваний, смешанные с нытьем, солидной дозой проявления бессилия и удивления перед неожиданной решимостью Польши в искоренении дегенеративного украинского фашизма, звучат прекрасно в этой бессмыслице. Возникает, однако, вопрос: почему мы должны это терпеть и почему поляки должны платить за обучение таких особей с Украины? — говорится в обращении группы польских общественных и политических деятелей, распространенном в Facebook.

В целом же, касаясь перспектив применения принятого Сеймом законопроекта, следует обратить внимание на два момента.

Во-первых, чтобы закон вступил в действие — его еще должен рассмотреть польский Сенат, а затем — подписать президент Анджей Дуда . Однако с этим, скорее всего, никаких проблем не возникнет.

Во-вторых, пока еще до конца неясен механизм применения закона, и именно это тревожит особенножителей Польши.

Красно-черные бандеровские флаги, футболки с портретами Бандеры, Шухевича и эмблемой дивизии «СС Галичина» благодаря гостям с Украины все чаще появляются на улицах польских городов, а мероприятия организованные украинцами нередко сопровождаются бандеровскими кричалками типа «Слава Украине! Героям Слава!».

Естественно, что все это вызывает возмущение поляков, которым хотелось бы, чтобы правонарушителей за такого рода деяния привлекали к уголовной ответственности. Однако именно здесь с применением закона могут возникнуть проблемы.

Тем более, что польское правительство уже частично пошло на попятную перед Украиной. В частности МИД страны выступил с разъяснением, в котором говорится, что «закон относится только к лицам, которые публично и вопреки фактам отрицают вышеуказанные преступления (украинских националистов — прим)», а например «научная и художественная деятельность не представляет собой преступления по смыслу данного закона».

— Битву мы выиграли, но не войну, предаст нас правительство и президент, но это того стоило, — написал о принятии законопроекта один из поляков в социальных сетях.

Именно эти слова хорошо выражают настроения, царящие в польском обществе, и, судя по всему, поляки, несмотря на сопротивление местных либералов, твердо намерены довести эту «войну» до победного конца.