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США опубликовали «Кремлевский доклад»
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Минфин США представил Конгрессу «кремлевский доклад», в нем 210 имен 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Reuters
Минфин США представил Конгрессу "кремлевский доклад", в нем 210 имен.
В "кремлевский список" США внесены имена 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.
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Переданный Конгрессу США "кремлевский доклад" не является списком тех, против кого введены санкции, уточнили в американскиом минфине.
Руководство администрации президента РФ, включая Вайно, Громова, Пескова, Суркова, внесено в "кремлевский список". Также в перечень попали Матвиенко, Володин, Сечин, Миллер, Нарышкин и Бортников.
Министерство финансов США внесло в список так называемых российских олигархов 96 имен, они стали частью "кремлевского доклада", представленного в понедельник американскому Конгрессу в рамках закона о санкциях в отношении РФ. Текст имеется в распоряжении корр. ТАСС.
Среди фигурантов "списка олигархов" — предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов и создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.
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