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Пушкина и Булгакова обвинили в плагиате на Украине
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Украинский писатель обвинил Пушкина и Булгакова в плагиате 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинский писатель Юрий Винничук обвинил классиков русской литературы Михаила Булгакова и Александра Пушкина в плагиате. Об этом он написал в своем блоге на портале «Збруч».
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Винничук уверен, что разбирающийся в мировой литературе человек «легко увидит всю вторичность романа "Мастер и Маргарита"».
«Почему француз должен восхищаться Булгаковым, если много образов и сюжетных ходов тот позаимствовал из романа Пьера Мак-Орлана "Ночная Маргарита", изданного в Москве в 1927 году? Главными героями в нем являются профессор Георг Фауст, который продал душу дьяволу (таинственному Леону, который, конечно же, прихрамывает), и благодаря этому превратился в молодого человека, а также рыжая красавица Маргарита. Придет в голову французу и роман Александра Дюма "Жозеф Бальзамо"», — пояснил он.
«Американец, читая Булгакова, сразу вспомнит "Таинственного незнакомца" Марка Твена, особенно бал и общие философские идеи. Немецкий читатель заметит множество реминисценций из романа Густава Майринка "Ангел западного окна", а некто еще более начитанный будет просто ошарашен удивительными совпадениями с "Приключениями авантюриста Гуго фон Хабенихта" от классика венгерской литературы Мора Йокаи», — добавил писатель.
По его словам, французы «не воспринимают» творчество Александра Пушкина, считая его «обычным эпигоном французской поэзии».
«Немало классических стихотворений Пушкина, в том числе, "Письмо Татьяны" — это перепевы с французского», — написал Винничук.
Ранее 26 января директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал «щупальцами русского мира» Михаила Булгакова, а также музыкантов Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Аллу Пугачеву. Он считает, что «булгаковы, пугачевы и даже высоцкие и цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения».
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