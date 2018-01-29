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Киевский журнал сравнил украинцев с «аквариумными рыбками»
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Киевский журнал сравнил украинцев с «аквариумными рыбками» 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Reuters
На сайте журнала "Фокус" появилась статья о "глупости и инфантильности" украинского народа.
Свои рассуждения автор материала, журналист Милан Лелич начинает с опровержения тезиса о "мудрых украинцах", с которым перед выборами к избирателям обращаются местные политики. По словам обозревателя издания, эта "мудрость" принимается как данность — граждане умны, терпеливы, а плохие политики якобы не дают им жить. На деле же украинцы раз за разом сами выбирают таких руководителей, поддаваясь на их манипуляции, считает Лелич.
"С украинским народом это несложно — память у него примерно такая же, как у аквариумных рыбок. Особенно это видно сейчас, когда любой информповод живет от силы два-три дня. Спустя месяц никто и не вспомнит об очередном скандале и обещании, которое дал какой-то политик", — говорится в статье.
Кроме того, Лелич обвинил украинцев в инфантильности и неспособности приложить интеллектуальное усилие, чтобы лучше понимать происходящие события.
"Понимание происходящего в стране хотя бы на среднем, облегченном уровне у народа отсутствует. Обрывки новостей, слухов, сплетен, чьих-то заявлений по телевизору, постов из соцсетей формируют в голове совершенно чудовищную, фантасмагорическую картину окружающей действительности", — считает обозреватель журнала "Фокус".
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