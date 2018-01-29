Киевский журнал сравнил украинцев с «аквариумными рыбками» 

На сайте журнала "Фокус" появилась статья о "глупости и инфантильности" украинского народа.

"С украинским народом это несложно — память у него примерно такая же, как у аквариумных рыбок. Особенно это видно сейчас, когда любой информповод живет от силы два-три дня. Спустя месяц никто и не вспомнит об очередном скандале и обещании, которое дал какой-то политик", — говорится в статье.

Свои рассуждения автор материала, журналист Милан Лелич начинает с опровержения тезиса о "мудрых украинцах", с которым перед выборами к избирателям обращаются местные политики. По словам обозревателя издания, эта "мудрость" принимается как данность — граждане умны, терпеливы, а плохие политики якобы не дают им жить. На деле же украинцы раз за разом сами выбирают таких руководителей, поддаваясь на их манипуляции, считает Лелич.