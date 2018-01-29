Обзор зарубежных СМИ: новые козыри РФ на Олимпиаде

Более 60 процентов украинцев нашли оправдания для работы в России

Шестьдесят три процента украинцев не нашли ничего предосудительного в работе на территории России. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии.

Издание уточняет, что 41,9 процента респондентов назвали работу в РФ «приемлемой вещью», если дома возможности заработать нет. Еще 21,2 процента заявили, что им без разницы, где зарабатывать. Zn.ua подчеркивает, что работу в России «оправдывают» 60 процентов респондентов, проживающих в центральных регионах Украины, и 49,4 процента опрошенных из западных областей. Допускают возможность работать в России 74 процента опрошенных в центре страны и 58,6 процента в западных регионах.

Уникальные холсты или подделки: выставка русского авангарда потрясла мир искусства

Как отмечает газета, некоторые эксперты усомнились в подлинности картин, переданных музею частным бельгийским коллекционером российского происхождения Игорем Топоровским. После появления снимков с выставки в Сети, арт-дилеры задались вопросом, как можно было тайно собрать коллекцию неизвестных произведений таких именитых художников. Всего на выставке представлено 26 работ. Группа искусствоведов опубликовала открытое письмо, в котором поставила под вопрос происхождение картин.

В США уверены в готовности России применить ядерное оружие

The National Interest пишет, что Россия применила бы ядерное оружие во время вооруженного конфликта с США, в особенности, если бы начала проигрывать.

Как отмечает издание, в российской ядерной доктрине сказано, что Москва может применить ядерное оружие, если «само существование государства окажется под угрозой». Из недавнего исследования RAND следует, что Россия может за 60 часов захватить Эстонию, Латвию и Литву, и в таком случае у НАТО останется «немного вариантов действий». «Если войска НАТО ударят по целям в глубине российской территории или вторгнутся в страну, Москва может сделать вывод, что возникла угроза существованию государства», — подчеркивает The National Interest.

«Русские резервы»: На ОИ-2018 отправятся лучшие лыжники из РФ за всю историю

Норвежская газета Dagbladet пишет, что даже после отстранения Сергея Устюгова Максима Вылегжанина и других российских лыжников от Олимпиады-2018 Россия отправляется на Игры в Пхенчхане «с одной из своих самых сильных мужских команд [в лыжных гонках] за всю историю».

Новый российский двигатель для Су-57 не оставит шанса F-22

Издание Sina.com пишет, что испытания истребителя Су-57 с двигателем второго этапа показали способность России создавать высокоинтеллектуальные цифровые системы.

Су-57 может развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость, оставляя Китай «далеко позади». Кроме того, как отмечает издание, самолет превзойдет западный истребитель пятого поколения F-22. Sina.com подчеркивает, что компрессор нового двигателя для Су-57 получил радиопоглощающую конструкцию, которая повышает маневренность и незаметность истребителя.