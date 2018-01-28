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Восточную пуму официально признали вымершей
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Восточную пуму официально признали вымершей 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: CC BY 2.0 / Bruce Tuten / Eastern Couga (Puma concolus)
Восточная пума исключена из американского Федерального списка диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, и признана вымершей. Соответствующее распоряжение опубликовано в Федеральном регистре ежедневного журнала правительства США.
Решение было принято в соответствии с американским законом о видах, находящихся под угрозой исчезновения. Согласно распоряжению американская Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных официально признает восточную пуму вымершей на основании "доступной научной и коммерческой информации".
Отмечается, что за хищником наблюдают с 1938 года, и на данный момент отсутствуют доказательства существования где-либо незамеченной популяции или одиночных представителей этого подвида.
Распоряжение вступает в силу с 22 февраля 2018 года.
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