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Танкер довез российский газ до США
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Газ из России прибыл в США 

Рамблер 13 часов назад
Фото: 360tv.ru
Танкер с российским сжиженным природным газом прибыл в американский Бостон, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя береговой охраны США.
По словам собеседника агентства, танкер французской компании Engie, на борту которого находится партия добытого в России газа, прибыл в Бостон сегодня утром, а в данный момент находится у регазификационного терминала Everett.
«Насколько мне известно, никаких проблем нет», — отметил он.
В первой половине января СМИ сообщали о том, что сжиженный природный газ российской компании «Ямал СПГ» будет доставлен в США. Отмечалось, что эта поставка станет первой с 2014 года импортной партией, которая поступит в терминал Everett — четыре года назад стратегия США по развитию газового рынка стала подразумевать, что страна должна превратится в экспортера топлива.
Между тем предстоящую поставку эксперты объясняли непогодой в США в начале месяца, что стало причиной резкого роста цен на газ на Восточном побережье Америки. При этом эксперты подчеркивали, что поставки российского газа в США не станут тенденцией, а лишь свидетельствуют о глобализации рынка.
Тем временем, как сообщает Bloomberg, сейчас к отправке в США готовится второй танкер с сжиженным природным газом российского происхождения.
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