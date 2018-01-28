Танкер довез российский газ до США

Газ из России прибыл в США

Танкер с российским сжиженным природным газом прибыл в американский Бостон, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя береговой охраны США.

По словам собеседника агентства, танкер французской компании Engie, на борту которого находится партия добытого в России газа, прибыл в Бостон сегодня утром, а в данный момент находится у регазификационного терминала Everett.

«Насколько мне известно, никаких проблем нет», — отметил он.

В первой половине января СМИ сообщали о том, что сжиженный природный газ российской компании «Ямал СПГ» будет доставлен в США. Отмечалось, что эта поставка станет первой с 2014 года импортной партией, которая поступит в терминал Everett — четыре года назад стратегия США по развитию газового рынка стала подразумевать, что страна должна превратится в экспортера топлива.

Между тем предстоящую поставку эксперты объясняли непогодой в США в начале месяца, что стало причиной резкого роста цен на газ на Восточном побережье Америки. При этом эксперты подчеркивали, что поставки российского газа в США не станут тенденцией, а лишь свидетельствуют о глобализации рынка.

Тем временем, как сообщает Bloomberg, сейчас к отправке в США готовится второй танкер с сжиженным природным газом российского происхождения.