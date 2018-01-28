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Киев получит «чудо-оружие»
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Украинский эксперт рассказал о «чудо-оружии», которое Киев получит в 2018-м году 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны Украины
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец похвастался, что ВСУ в 2018-м году получат ракетные комплексы «Ольха».
Вооруженные силы Украины получат в 2018-м году ракетные комплексы «Ольха». Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец в интервью изданию «Апостроф».
«Я думаю, что в 2018 году украинская армия получит ракетный комплекс "Ольха", который прошел цикл испытаний», — отметил он.
Згурец считает, что «Ольха» может стать главной ударной силой ВСУ, которая в состоянии «поражать цели противника на расстоянии минимум 200 км в той версии, которая прошла испытания».
Военный эксперт также похвастался, что Украина уже получила на вооружение целый спектр противотанковых ракетных комплексов, производящихся конструкторским бюро «Луч». Это и комплекс «Корсар» с дальностью действия до 2,5 километра, и ПТРК «Стугна», работающий на расстоянии пять километров.
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