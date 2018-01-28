Киев получит «чудо-оружие»

Украинский эксперт рассказал о «чудо-оружии», которое Киев получит в 2018-м году

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец похвастался, что ВСУ в 2018-м году получат ракетные комплексы «Ольха».

«Я думаю, что в 2018 году украинская армия получит ракетный комплекс "Ольха", который прошел цикл испытаний», — отметил он. Вооруженные силы Украины получат в 2018-м году ракетные комплексы «Ольха». Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец в интервью изданию «Апостроф».

Згурец считает, что «Ольха» может стать главной ударной силой ВСУ, которая в состоянии «поражать цели противника на расстоянии минимум 200 км в той версии, которая прошла испытания».

Военный эксперт также похвастался, что Украина уже получила на вооружение целый спектр противотанковых ракетных комплексов, производящихся конструкторским бюро «Луч». Это и комплекс «Корсар» с дальностью действия до 2,5 километра, и ПТРК «Стугна», работающий на расстоянии пять километров.