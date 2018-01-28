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Киев боится нападений поляков из-за «закона о холокосте»
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Киев боится нападений поляков на украинцев из-за «антибандеровского» закона 

РИА Новости 28 января 2018
Фото: © AP Photo / Czarek Sokolowski
Принятие Польшей "антибандеровского" закона может спровоцировать антиукраинские заявления и хулиганские действия. Об этом в интервью телеканалу "Эспрессо ТВ" сказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Во вторник президент Польши Анджей Дуда подписал закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.
"К сожалению, большинство польского общества, похоже, одобряет такого рода закон. Для части польского общества такого рода законы могут быть в определенной легитимизации антиукраинских заявлений или хулиганских действий", — сказал Вятрович.
Он также отметил, что принятие этого закона является признаком наступления на свободу слова. "Мы являемся свидетелями того, как в Польше постепенно утверждается политический диктат над историей, уже есть все основания говорить о постепенном сокращении свободы слова в Польше", — сказал Вятрович.
Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал закон неприемлемым. "Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми", — заявил он.
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