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Японец искупался в Якутии при ‐60°C
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Японский турист искупался в реке в Якутии при ‐60°C. Видео 

360tv.ru 2 часа назад
Турист из Японии решил искупаться в реке при температуре на улице ‐60°C (‐76°F). Для этого он приехал в самый холодный населенный пункт на Земле — село Оймякон в Якутии.
Видео экстремальных купаний было опубликовано в YouTube, и за неделю набрало больше полумиллиона просмотров. На кадрах видно, как мужчина в одном нижнем белье вылезает из микроавтобуса, попрыгав секунду перед камерами, он забегает в реку, ложится и пулей выскакивает обратно.
Вернувшись в машину, он не перестает кричать. Пользователи задались вопросом, почему в такой мороз, вода осталась жидкой. Одни предположили, что это какой-нибудь горячий источник, так как от него идет пар. Другие пошутили, предположив, что это жидкий азот.
Ранее западные СМИ написали, что якутский Оймякон — самое суровое место с людьми. И удивились, почему там не замерзают глаза. Журналисты пришли к выводу, что их «ежедневные жалобы на погодные условия на этом фоне выглядят довольно глупо».
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