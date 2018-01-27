У Европы нашли точку G

Чиновники и жители Литвы отреагировали на рекламу для туристов, авторы которой назвали столицу страны Вильнюс точкой G Европы. Об этом пишет портал Delfi.lt.

На постере видна голова и рука девушки, которая явно получает сексуальное удовольствие. Она лежит на одеяле с изображением карты Европы и хватается за то место, где находится Литва.

«Никто не знает, где это, но когда вы это найдете, это будет потрясающе. Вильнюс, точка G Европы», — говорится в подписи к изображению.

Реклама привлекла внимание представителя по связям с общественностью мэрии литовского Каунаса Мантаса Бертулиса.

«Я хотел бы пожать руку всем ее авторам. Это, возможно, самая сильная реклама Вильнюса, которую я когда-либо видел», — написал он в своем Facebook. Также постер похвалил популярный телеведущий Андрес Тапинас.

В компании Go Vilnus, занимающейся развитием туризма в столице Литвы, объяснили, что указанная работа — не готовый постер, а эскиз студентов творческих вузов. Однако власти города остались довольны и намерены развивать предложенную идею, подчеркнули в туристической фирме.