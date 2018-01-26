Пока вы спали: заживо сгорел 41 человек

Киссинджер призвал не принимать Украину в НАТО

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время слушаний сенатского комитета по обороне заявил, что Украину было бы «неразумно» включить в состав НАТО. Заявление Киссинджера цитирует Russia Today

В то же время экс-глава Госдепа подчеркнул, что «невозможно позволить ей [Украине] стать сателлитом России». По мнению Киссинджера, идеальным решением было бы сделать Украину политически и экономически частью Запада, но при этом нейтральной по отношению к России по примеру Финляндии в годы холодной войны. «Я хотел бы найти способ наладить конструктивный диалог с Россией», — сказал он, добавив, что главным вопросом этого диалога будет Украина.

Число жертв пожара в южнокорейской больнице достигло 41

В результате пожара в больнице имени короля Седжона в южнокорейском городе Мильян погиб 41 человек. Об этом сообщает Yonhap.

Причиной гибели большинства людей стало «вдыхание токсичного газа». Также более 70 человек получили ранения, девять из них находятся в тяжелом состоянии. По словам пожарных, число жертв может увеличиться. Пожар начался утром 26 января в реанимации на первом этаже больницы. Огонь не распространился на другие этажи, справиться с пламенем пожарным удалось примерно за три часа.

СМИ назвали причину ЧП с пропавшим российским судном

Происшествие с рыболовецким судном «Восток», пропавшим в Японском море, может быть связано с крабовыми ловушками, занимавшими всю палубу и мешавшими обкалывать лёд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

По словам собеседника агентства, «Восток» направлялся со сдачи краба в Южной Корее, вся его палуба была заполнена ловушками (десять крабовых порядков по 120-150 ловушек каждый). Эти ловушки не влияют на устойчивость судна, но, если оно обледенело, они помешали морякам убрать лед.

Министр спорта Канады уволился после обвинений в домогательствах

Канадский министр спорта Кент Хехр ушел в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает CBC News.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо выступил с заявлением из Давоса, где он находится на экономическом форуме, сказав, что он принял отставку Хехра в ожидании результатов расследования. «Домогательство любого рода неприемлемо, и канадцы имеют право жить и работать в условиях, свободных от домогательств», — сказал премьер. Трюдо отметил, что власти Канады считают правильным поддерживать женщин, выступивших с обвинениями. Хехр оказался в центре скандала после того, как одна из интернет-пользовательниц рассказала, что он заставлял женщин чувствовать себя «небезопасно» и отпускал «неприличные» комментарии, в том числе «ты аппетитная».

Сорос: Трамп хочет создать мафиозное государство, но не может

Американский финансист Джордж Сорос в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что президент США Дональд Трамп хочет создать «мафиозное государство» в Штатах, но не может из-за силы основных государственных институтов. Об этом сообщает Associated Press.

По мнению Сороса, Трамп окажется «временным явлением» и проиграет на выборах 2020 года, «если доберется до них».