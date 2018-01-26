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Сорос назвал угрозы для общества
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Сорос назвал угрозы для общества 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Eric Piermont
Соцсеть Facebook и Google представляют угрозу для общества, заявил миллиардер Джордж Сорос, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе. Слова миллиардера передает Business Insider.
"Они нагло встраивают в свои услуги зависимость. Это может быть очень вредно, особенно для молодежи. Есть сходства между интернет-платформами и азартными играми. Казино разработали способы выуживать из игроков все их деньги, даже те деньги, которых у них нет", — заявил бизнесмен.
Кроме того, по его мнению, Facebook и Google создают "монополию на свободу людей".
"Соцсети заставляют людей отказываться от автономности, а сила, завлекающая внимание людей, все больше сосредотачивается в руках небольшого числа компаний", — посетовал Сорос.
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