Названа угроза международной безопасности

Киссинджер назвал основную угрозу международной безопасности

Северокорейская проблема является "самым неотложным" вызовом для международной безопасности и стабильности, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в ходе слушаний в сенате.

Он предупредил, что признание ядерного статуса КНДР приведет к разрушению режима нераспространения ядерного оружия (ДНЯО). В этом случае, как считает Киссинджер, Южная Корея и Япония также захотят создать собственное ядерное оружие.

По его мнению, официальное признание права Северной Кореи на ядерное оружие приведет к снижению возможностей США по сдерживанию других государств от применения данного типа вооружений.

"Соблазн урегулировать это (северокорейскую проблему — Прим. ред.) при помощи превентивной атаки высок. Однако я посоветовал бы американским властям не начинать вблизи границ Китая и России одностороннюю войну, в которой значительная часть государств мира нас не поддержит", — сказал бывший госсекретарь, слова которого приводит издание Defense News. Киссинджер отметил, что "фундаментальной задачей" мирового сообщества должна стать денуаклеризация Корейского полуострова. Он также предостерег США от односторонних действий в отношении КНДР.

Он считает, что США должны заручиться поддержкой Китая в оказании давления на КНДР с целью заставить северокорейские власти отказаться от ядерного оружия.

Киссинджер также выразил мнение, что российско-китайская инициатива, предусматривающая мораторий на ядерные испытания и пуски ракет в КНДР в обмен на приостановку учений в регионе с участием США может привести к разрушению военных союзов.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.