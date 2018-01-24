«Нафтогаз» назвал отказ от закупки газа «выстрелом в ногу»

«Невыполнение такого решения с точки зрения коммерческой логики — это фактически выстрел себе в ногу», — сказал Коболев.

По его словам, суд установил для Нафтогаза цену на российский газ ниже европейской, однако признал действующим условие «бери или плати» по контракту от 2009 года. В то же время, заявил Коболев, существенно снижен обязательный объем топлива, который должен оплачивать Киев, сообщает «Апостроф».