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«Мисс Италия» затравили за дефиле с младенцем
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Финалистку «Мисс Италия» затравили в соцсетях из-за дефиле с младенцем 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: instagram
Финалистке конкурса " Мисс Италия" Алессие Спаньюло стали угрожать после того, как 24-летняя девушка вышла на сцену со своим полугодовалым ребенком, пишет The Sun.

BUONGIORNO 🇮🇹#miss365 #Rome #missitalia #happy #mamma #life #momanddaughter #casting

Публикация от  Alessia Spagnulo (@alessiaspagnulo_)

По данным издания, финалистке не с кем было оставить дочь, поэтому она решила взять ее с собой на конкурс. И ее партнер, работающий на бумажной фабрике, и ее мать, не могли посидеть с ребенком в тот вечер.
Как отметила сама Спаньюло, она гордилась тем, что стала первой в его истории участницей, сделавшей это.
Однако после очередного этапа конкурса девушку затравили в соцсетях.

❤️ Con ME ovunque…

Публикация от  Alessia Spagnulo (@alessiaspagnulo_)

По словам Спаньюло, кто-то написал ей, что она " заслуживает смерти за это", в то время как другие жаловались, что это "противоестественно", и что ей нужно оставаться домохозяйкой.
"Я никогда не чувствовала такой жестокости по отношению к себе, но я отказываюсь отвечать", — заявила она.
Как отмечает The Sun, другие конкурсантки предлагали Спаньюло присмотреть за ребенком, пока она будет на сцене, однако итальянка решила выйти вместе с дочерью. В итоге она прошла в следующий раунд вместе с 17 другими девушками.
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