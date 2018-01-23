Россию призвали прекратить поддержку Донбасса

ПАСЕ призвала Россию «прекратить военную поддержку Донбасса»

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине", в документе, в частности, звучат требования к России "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, перестать признавать паспорта, выданные там, а также обеспечить соблюдение прав человека в Крыму.

>> Россия лишила Европу 32 млн

БДСМ по-европейски — теперь и на межпарламентском уровне

Автором документа выступил литовский парламентарий Игидиус Варейкис.

Парламентская ассамблея встревожена гуманитарной ситуацией в результате войны на востоке Украины и присоединением Крыма к Российской Федерации, говорится в тексте принятой резолюции. Отмечается, что более четырех миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Согласно данным, приведенным в тексте резолюции, вооруженный конфликт на Украине унес жизни более десяти тысяч человек, число раненных превысило 24 тысячи, более 1,6 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами и почти полмиллиона людей просят убежища в других странах, большая часть из них — в России.

В параграфе, который касается призывов к российским властям, ПАСЕ настойчиво призывает "прекратить финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных групп в Донецкой и Луганской областях", а также перестать признавать паспорта и другие документы, включая судебные решения и документы, подтверждающие имущественные права, выданные на неподконтрольных Киеву территориях.

Кроме того, ПАСЕ заявляет о необходимости обеспечить соблюдение прав человека и безопасность людей, живущих в Крыму, и выступает за снятие "запрета на меджлис крымских татар (организация запрещена в России).

В принятой резолюции также звучит призыв освободить всех захваченных лиц, уважая их права и свободы.

Также ПАСЕ высказалась за обеспечение "беспрепятственного доступа в Крым международных организаций, международных наблюдательных органов и неправительственным организациям по защите прав человека". Ассамблея призывает полностью выполнить все просьбы, содержащиеся в принятых ранее резолюциях 2132 (2016) и 2133 (2016).

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.