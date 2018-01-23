Россия созвала Совбез ООН

Россия созвала встречу Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Сирии. Открытое заседание пройдет во вторник в 23.00 по московскому времени, передает ТАСС. На нем Совбез обсудит информацию о новой химической атаке в пригороде Дамаска.

>> США возложили на Россию вину за «химические атаки» Асада

Ранее агентство The Associated Press со ссылкой на активистов организации "Белые каски" сообщило, что сирийское правительство осуществило атаку с применением, предположительно, отравляющего газа, в результате которой пострадали примерно 20 мирных жителей в районе города Дума в окрестностях Дамаска. Сирийское правительство применение химического оружия опровергает.

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что в результате отравления хлоридом аммония в одном из пригородов Дамаска погибли двое детей и пострадали 30 человек. По сообщению телеканала, ядовитый порошок был распространен под видом пищевой соли в районе Дамаска Восточная Гута.