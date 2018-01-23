Обзор зарубежных СМИ: «Пока не раздастся грохот разрывов»

Киев открыто отказался от минских соглашений

Бьерн Дитлеф Нистад в своем материале для норвежского издания Derimot пишет, что Украина, приняв закон о реинтеграции Донбасса, перестала считать себя связанной минскими договоренностями.

Минские соглашения были заключены в феврале 2016 года, их гарантами выступили Россия, Германия и Франция. Документ, среди прочего, требует провести федерализацию Украины и предоставить Донецкой и Луганской областям особый статус для прекращения кризиса в стране. По мнению автора статьи, «киевский режим никогда не пытался» выполнить эти требования, а назвав одного их гарантов соглашений — Россию — агрессором, Киев «открыто отказался» от договоренностей.

Газ из российской Арктики согреет дома в Бостоне

Двадцать первого декабря Атлантический океан пересек танкер Gaselys с природным газом из российской Арктики, теперь это топливо будет согревать дома Новой Англии, пишет Financial Times. Как отмечает газета со ссылкой на данные правительственных отчетов, до этого США никогда не импортировали сжиженный природный газ (СПГ) из России.

По информации издания, часть газа для американцев была доставлена с нового российского терминала «Ямал СПГ», в прошлом месяце открытого президентом РФ Владимиром Путиным. На поставки российских нефти и газа санкции США не распространяются, однако «американским гражданам и тем, кто находится в США», запрещено финансировать компанию «Новатэк» — ведущую компанию проекта «Ямал СПГ». «Необычная поставка» в Бостон, по версии FT, может больше отражать энергетический рынок Новой Англии, чем США в целом. Из-за ограниченного числа газопроводов, ведущих туда из добывающих регионов, вся страна остается зависимой от поставок СПГ в зимние месяцы.

США проверят «серьезность» российской позиции по Украине

Россия и США на этой неделе проведут переговоры по урегулированию украинского кризиса. Как сообщает The Wall Street Journal, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встретится с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Дубае.

По данным WSJ, американские переговорщики хотят проверить, насколько серьезно Россия относится к заключению мирного соглашения по Украине. Возобновление переговоров, по мнению чиновников США, могло произойти благодаря решению Вашингтона начать поставки летального оружия Киеву.

«Пока не раздастся грохот разрывов»: Норвегия готовится к войне, обсуждая секс политиков

Ян Хорстад в своем материале для Derimot заявил об «огромном росте военной промышленности Норвегии для нужд США и НАТО».

Автор материала отметил, что 268 миллиардов крон, потраченные на американские самолеты F-35, и другие военные расходы сделают Норвегию «страной с самыми высокими военными расходами в мире на душу населения». При этом, по словам Хорстада, общественность не интересует тема военных расходов, она не становится поводом для дебатов, тогда как дебаты по поводу «сексуальной жизни политиков» будут продолжаться, «пока вокруг не раздастся грохот разрывов».

Финляндия не отдаст России святыни Валаамского монастыря

Настоятель финского Ново-Валаамского монастыря, архимандрит Сергий рассказал изданию Savon Sanomat, что святыни Валаамского монастыря, которые были эвакуированы в Финляндию в 1940-х годах, останутся в стране. Речь идет о старинных иконах, картинах, архивах и предметах для совершения церковных обрядов. В монастыре хранится и крест Александра I, украшенный бриллиантами.

Все реликвии выставлены в финских музеях и самом Ново-Валаамском монастыре. Недавно в России подняли вопрос о возвращении святынь, но президент Владимир Путин идею не поддержал и поблагодарил Финляндию за сохранение святынь. Архимандрит Сергий отметил, что РФ не могла бы потребовать святыни, так как перемещение реликвий совершалось внутри Финляндии. «Валаамский монастырь находился на территории Финляндии и относился к Финской православной церкви. Монахи приняли гражданство Финляндии», — подчеркнул он.