Ещё
Россию обвинили в новых «грехах»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат ПАСЕ обвинил Россию в шантаже 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters

Представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) датчанин Майкл Ааструп Йенсен (Michael Aastrup JENSEN) обвинил Россию в шантаже ассамблеи по вопросу взноса.

В понедельник в Страсбурге открылась зимняя сессия ПАСЕ.

>> ПАСЕ придумала, как вернуть Россию

Российская делегация в этот раз, как и в предыдущие три года, не принимает участия в работе сессии. РФ с 2016 года не направляет в ПАСЕ необходимые для аккредитации своей делегации документы, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе, идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. ПАСЕ, отмечая важность диалога с Россией, никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы

Выступая в ПАСЕ, Йенсен заявил, что российская сторона "ушла самостоятельно".

"Если диалог с россиянами есть, это прекрасно, но если это дурной предлог для того, чтобы играть в игру шантажа, в которую играют россияне. С одной стороны, они говорят: "мы не хотим выплачивать взносы в организации при условии, что действуют санкции против нашей парламентской делегации", тогда это очень плохо", — добавил он.

По его словам, российская делегация должна вернуться в ПАСЕ на условиях ассамблеи, которой не следует соглашаться на предложения Москвы по выходу из кризиса.

"Делегация России более, чем приветствуется здесь, мы более чем приветствуем снятие санкций с этой делегации при условии, что они выполнят резолюцию, которую мы предложили… Потому, что если мы будем ослаблять ограничение права на голосование, то мы сыграем в игру пропаганды, которая будет использована как инструмент против нас. Мы станем инструментом в этой игре. Мы не хотим, мы, группа либерал-демократов, не хотим быть инструментом этой игры пропаганды", — сказал он.

РИА Новости: последние новости
Порошенко заявил, что подпишет закон о реинтеграции Донбасса Киев передал Донбассу помилованную Порошенко женщину Украинский боксер резко ответил на вопрос о том, чей Крым
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курды заявили о «предательстве» России
Порошенко назвал украинцев оккупантами
«Вовка, те не стыдно?»: Гордон пристыдила Соловьева
Эрдоган раскрыл договоренности с Россией по Африну
У Шемякина умерла единственная дочь
Видео
01:35
Курды попросили Россию о помощи
Политика
01:14
Врачи опасаются за сердце Джигарханяна
Шоу-бизнес
02:27
Самолеты США для борьбы с РФ признали непригодными
Армия Оружие
03:18
РФ может стать инициатором переговоров по Африну
Ближний Восток Политика
08:39
Курды заявили о «предательстве» России
Ближний Восток В мире
01:06
Зрителей ужаснули больные руки Селезневой
Шоу-бизнес
03:18
Эрдоган раскрыл договоренности с Россией по Африну
В мире
00:32
Анастасия Волочкова: «У меня с ногами все прекрасно»
Шоу-бизнес
04:54
«Вовка, те не стыдно?»: Гордон пристыдила Соловьева
Политика
00:16
Валерий Гаркалин пережил клиническую смерть
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение