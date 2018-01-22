Россию обвинили в новых «грехах»

Депутат ПАСЕ обвинил Россию в шантаже

Представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) датчанин Майкл Ааструп Йенсен (Michael Aastrup JENSEN) обвинил Россию в шантаже ассамблеи по вопросу взноса.

В понедельник в Страсбурге открылась зимняя сессия ПАСЕ.

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Российская делегация в этот раз, как и в предыдущие три года, не принимает участия в работе сессии. РФ с 2016 года не направляет в ПАСЕ необходимые для аккредитации своей делегации документы, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе, идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. ПАСЕ, отмечая важность диалога с Россией, никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы

Выступая в ПАСЕ, Йенсен заявил, что российская сторона "ушла самостоятельно".

"Если диалог с россиянами есть, это прекрасно, но если это дурной предлог для того, чтобы играть в игру шантажа, в которую играют россияне. С одной стороны, они говорят: "мы не хотим выплачивать взносы в организации при условии, что действуют санкции против нашей парламентской делегации", тогда это очень плохо", — добавил он.

По его словам, российская делегация должна вернуться в ПАСЕ на условиях ассамблеи, которой не следует соглашаться на предложения Москвы по выходу из кризиса.

"Делегация России более, чем приветствуется здесь, мы более чем приветствуем снятие санкций с этой делегации при условии, что они выполнят резолюцию, которую мы предложили… Потому, что если мы будем ослаблять ограничение права на голосование, то мы сыграем в игру пропаганды, которая будет использована как инструмент против нас. Мы станем инструментом в этой игре. Мы не хотим, мы, группа либерал-демократов, не хотим быть инструментом этой игры пропаганды", — сказал он.