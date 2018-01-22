«Олимпиада имени Ким Чен Ына»: Сеул обвинили в поддержке КНДР

Фото Ким Чен Ына сожгли на глазах у северокорейской певицы

В Сеуле активисты ультраправой Партии корейских патриотов сожгли флаг Северной Кореи и фотографию главы государства Ким Чен Ына, выступив таким способом против участия КНДР в Олимпиаде. Об этом сообщает Yonhap.

Свою акцию ультраправые провели у здания вокзала, куда 22 января прибудет делегация КНДР. Также протестующие сожгли знамя объединения, на котором изображен Корейский полуострова. Под этим знаменем во время церемонии открытия Игр в Пхёнчхане должны вместе пройти спортсмены КНДР и Южной Кореи.

Полицейские потушили огонь и прервали митинг.

Организаторы акции пояснили журналистам, что Олимпиада в Пхёнчхане «превращается в Олимпиаду в Пхеньяне имени Ким Чен Ына». По их мнению, идя на сближение с КНДР, власти Южной Кореи поддерживают ядерную программу страны.

В начале января КНДР и Южная Корея провели первые с 2015 года переговоры по предложению Ким Чен Ына отправить сборную КНДР на Олимпиаду. Северокорейские атлеты будут выступать в четырех видах спорта: парном фигурном катании, горных лыжах, лыжных гонках и женском хоккее.

На церемонии открытия Игр 9 февраля спортсмены двух стран пройдут под общим флагом. Кроме того, на Олимпиаде выступит объединенная корейская женская сборная по хоккею.

Спортсмены из КНДР в последний раз участвовали в зимней Олимпиаде в 2010 году в Ванкувере. На летних Играх-2016 в Рио КНДР завоевала два золота, три серебра и две бронзы. Под одним флагом на олимпийских церемониях сборные КНДР и Южной Кореи выходила три раза: в Сиднее (2000), в Афинах (2004) и в Турине (2006).