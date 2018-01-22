Обзор зарубежных СМИ: «Вляпаться в Украину»

Вляпаться в Украину: Как пострадали международные компании

Украинское издание «Вести» пишет, что новое руководство Украины «успело подпортить репутацию десяткам серьезных международных компаний», решивших работать в стране. Издание напомнило о ситуации с RothschildTrust (Schweiz) AG, взявшей в управление бизнес президента Украины Петра Порошенко. В итоге в СМИ появилась информация, что Порошенко создавал офшорные компании для «оптимизации налогообложения».

Входящая в тройку мировых лидеров по услугам в сфере недвижимости Colliers International работала с Нацагентством Украины по вопросам розыска и управления «коррупционными» активами. Скандал начался, когда агентство подписало договор с Colliers на управление тремя этажами БЦ «Гулливер» за три дня до окончания официального тендера. А хедхантеры Pedersen&Partners и WE Korn Ferry, по данным «Вестей», помогали искать членов первого правительства Арсения Яценюка, но люди, которых предлагала компания, в кабмин не попали. Сейчас хендхантеры даже не упоминают об этом опыте работы, отмечает издание.

Россия готовится к ЧМ: билеты по пять рублей и гиды из «эскорта»

Китайское издание NetEase пишет, что россияне привлекают внимание к своему ЧМ по футболу-2018 «удивительными» способами. Так, в декабре 2017 года гендиректор «Аэрофлота» Геннадий Савельев заявил, что жители страны смогут купить билет туда-обратно на матчи с участием российской сборной всего за пять рублей.

Узнав о стоимости билетов, многие иностранцы начали звонить в компанию и спрашивать, могут ли они попасть на матчи сборной за те же деньги. Выяснилось, что низкие цены действуют и для болельщиков из других стран. Кроме того, NetEase вспомнило о списанных армейских бронемашинах, которые россияне сдавали в аренду во время Кубка конфедераций, и «работницах секс-индустрии», предлагавших вдобавок услуги гида.

Молдавия выставит России счет

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил в интервью Latvijas Avize, что власти страны намерены нанять международную юридическую фирму для расчета «потерь от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет». По словам политика, «счет будет измеряться в миллиардах долларов».

На вопрос о том, рассматривает ли Молдавия возможность расчета потерь, вызванных действиями СССР, и взыскания компенсации с России, Канду ответил, что «полностью обвинить» СССР страна не может, хотя ее жители «также пострадали от депортаций, голода и других преступлений». «Возможно, мы еще раз создадим комиссию для расчета репараций», — подчеркнул он.

США потеряли лидерство в борьбе за демократию

Леонид Бершидский в своем материале для Bloomberg пишет, что США еще несколько лет назад перестали быть лидером в борьбе за демократию, уступив эту роль Европе.

Автор материала ссылается на данные исследовательской организации Freedom House, пришедшей к выводу, что в 2017 году происходило «быстрое, как никогда, разрушение американских демократических стандартов». Сейчас общий балл США по степени свободы и демократии равен 86, что всего на один балл выше, чем у Польши. Freedom House считает, что глава США Дональд Трамп отказался от участия «в глобальной борьбе за демократию». При этом Бершидский отмечает, что США спускались вниз по шкале свободы с 2010 года, то есть уже с первого срока экс-президента Барака Обамы.

Frankfurter Rundschau: насилие в России стало данностью

Frankfurter Rundschau пишет, что для россиян феминизм «не очень привлекателен» в отличие от «патриархальности» и критики западной дискуссии о сексуальном насилии. В пример издание приводит историю героини «Пусть говорят» Дианы Шурыгиной и отношение к ней общества, а также актера Никиту Джигурду, поцеловавшего ногу ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой.

Издание отмечает, что люди в России воспринимает насилие как данность. По данным МВД, в 2016 году примерно 15 тысяч женщин и детей получили травмы в результате насильственных действий родственников, а «Комсомольская правда» писала о гибели до 14 тысяч женщин и двух тысяч детей ежегодно в результате насилия. При этом «пафос» западного движения против домогательств россиянам неприятен. Журналистка Юлия Латынина сетовала, что «принцип презумпции невиновности вытеснен инквизицией» в ситуации с обвинениями актеров в домогательствах. Кроме того, «ни один российский суд» не стал бы рассматривать дело по обвинению 20-летней давности.