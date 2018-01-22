Гройсман рассказал о «газовой мечте» для Украины

Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что хочет видеть свою страну обеспеченной собственным газом. По мнению Гройсмана, к такому статусу Украина может прийти за 3-4 года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что хочет видеть свою страну независимой в сфере энергетики, и выразил надежду, что подобные перемены произойдут в ближайшие три-четыре года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал ICTV.

По словам Гройсмана, в случае реализации его планов и достижения Украиной «газовой независимости» власти немедленно снизят цену газа для населения на треть. Каким образом это произойдет, украинский премьер-министр не уточнил.

«Хочу, чтобы мы за три-четыре года стали страной, которая обеспечит себя собственным газом. Как только это произойдет, мы на 20-30% сможем уменьшить цену газа», — заявил Владимир Гройсман.

Ранее премьер-министр Украины рассказал, почему курс гривны упал до исторических минимумов по отношению к доллару. Гройсман заявил, что падение гривны было прогнозируемо и произошло из-за уменьшения экспорта, которое, в свою очередь, снизило поступление валюты в страну.