Гройсман отодвинул сроки «энергонезависимости» Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман оценил срок, к которому страна сможет перейти на самообеспечение газом.

«Хочу, чтобы мы за три-четыре года стали страной, которая обеспечит себя собственным газом», — сказал он в эфире украинского телеканала ICTV.

По словам украинского премьера, когда власти смогут добиться этой цели, стоимость газа можно будет снизить на 20-30%.

Напомним, 15 сентября 2016 года Гройсман заявлял, что Украина должна нарастить собственную добычу природного газа, чтобы добиться полной энергетической независимости через «четыре-пять лет», то есть к 2020-2021 году. При этом за неделю до этого украинский премьер обещал, что в случае успешной реализации программы наращивания собственной добычи газа, Киев сможет отказаться от импорта топлива к 2020 году.

Разговоры об «энергонезависимости» Украины не мешали властям страны призывать граждан снизить потребление газа. В то же время украинский Нафтогаз объявил, что с 2018 года возобновит закупку российского газа.